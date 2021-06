Was für Smartphone-Käufer entscheidend ist

Nur wenn ein Handy gewisse Kriterien erfüllt, wird es von den Österreichern auch gekauft.

Die heimische Vergleichsplattform tarife.at, die seit kurzem zu Geizhals gehört , hat analysiert, was für heimische Smartphone-Käufer wichtig ist. Dabei zeigt sich, dass vor allem der Preis und die Qualität der Kamera sowie die Akkuleistung die zentralen Faktoren für eine Kaufentscheidung sind. Hingegen ist für drei von vier Handynutzern das Netz, in dem sie surfen, so unwichtig wie die Farbe ihres Geräts. Dual-SIM und Kopfhörerbuchse (3,5mm-Klinkenanschluss) sind Kunden wiederum wichtig, obwohl Firmen zunehmend darauf verzichten.

iPhone-Käufer sind markentreu

Drei Viertel der Nutzer von tarife.at suchen 0-Euro-Handys und zahlen lieber monatlich etwas mehr, um bei der Anschaffung des Handys keine Ausgaben zu haben. Von den anderen will ein Drittel zwar nur maximal 200 Euro zahlen, aber im Schnitt werden bis zu 600 Euro für das Mobiltelefon ausgegeben. Apple-Anhänger legen im Schnitt 800 Euro aus. Zudem sind iPhone -Käufer sehr markentreu.

5G wird wichtiger

Ein Drittel der User sucht inzwischen nach 5G-fähigen Smartphones, vor allem, wenn sie bereit sind, mehr Geld für ihr Gerät auszugeben. Die Preisfrage dürfte diesbezüglich aber verstärkt ins Hintertreffen geraten, denn immer mehr Hersteller bieten auch sehr günstige 5G-Smartphones (siehe etwa Vivo Y72 oder Samsung Galaxy A22 ) an. Aktuell einen passenden 5G-Tarife suchen aber nur vier Prozent.

Kriterien im Überblick

Wichtig

Preis

Kamera

Akku

Dual-SIM

Klinkenanschluss



Unwichtig

Mobilfunknetz

Farbe



