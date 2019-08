Samsung greift mit einer neuen Generation seines Top-Tablets an. Mit dem Galaxy Tab S6 nimmt der IT-Riese die Konkurrenz von Apple (iPad Pro) und Microsoft (Surface 6) ins Visier. Beim Betriebssystem vertraut Samsung auf Android, dank zahlreicher Zusatzfunktionen soll sich das Tablet aber dennoch auch für Business-Kunden eignen.

© Samsung

S Pen, Tastatur und verbessertes DeX

Passend dazu gibt es für das neue Galaxy Tab S6 auch einen Eingabestift (S Pen) und eine andockbare Tastatur (Book Cover Keyboard). Der optimierte S Pen ist mit Bluetooth Low Energy (BLE) ausgestattet und bietet Nutzern neben der neuen Gesten- auch eine Fernsteuerung: So können Selfies und Videos aufgenommen oder Multimedia-Inhalte gesteuert werden, ohne dass das Tablet dafür in die Hand genommen werden muss. Der S Pen lässt sich magnetisch in der Mulde auf der Rückseite befestigen und induktiv laden. Er unterstützt den User auch beim Schreiben von Notizen oder längeren Texten. Handschrift lässt sich mit nur einem Klick in digitalen Text umwandeln und in Anwendungen wie Microsoft Word exportieren. Nutzer können außerdem gleichzeitig Videos ansehen und Notizen oder Skizzen anfertigen. Für den Einsatz als Arbeits- bzw. Lerngerät ist das Galaxy Tab S6 auch dank einer neuen Version von Samsungs „DeX“ geeignet. Nutzer können dabei ganz einfach vom Tablet zu einer PC-ähnlichen Oberfläche inklusive echtem Multitasking wechseln. Erstmals gibt es auch eine neue DeX-Funktionstaste auf der Tastatur des optional erhältlichen Book Cover Keyboards. Mit dieser starten und beenden Nutzer die Arbeitsoberfläche per Tastendruck. Weiters enthält die Tastatur des Covers eine Halterung für den S Pen, einen Freiwinkelständer, ein Touchpad sowie neue Funktionstasten.

Ausstattung des Galaxy Tab S6

Bei der Ausstattung schöpft Samsung aus dem Vollen. Mit dem 10,5 Zoll großen Super AMOLED-Display (1600 x 2560 Pixel) und den vier Lautsprechern mit Dolby Atmos Unterstützung von AKG sollen auch Spiele- und Filmfans voll auf ihre Kosten kommen. Der aus dem Galaxy S10 bekannte Snapdragon 855 Prozessor (7nm) soll in Kombination mit dem Game Booster inklusive KI-Funktionen für eine hervorragende Grafik-Performance sorgen. Der Arbeitsspeicher beträgt je nach Modell 6 oder 8 GB RAM. Der interne Speicher (128 oder 256 GB) lässt sich auf bis zu 1 TB erweitern. Trotz des schmalen Gehäuses von 5,7 Millimeter enthält das Tablet eine für diese Geräteklasse ziemlich außergewöhnliche Dual-Kamera (inklusive 123 Grad Ultra-Weitwinkelobjektiv). Ein weiteres Highlight markiert der im Display integrierte Fingerabdrucksensor. Der 7.040mAh-Akku soll für eine ordentliche Laufzeit sorgen. Neben reinen WLAN-Varianten bietet Samsung das Tablet auch mit LTE-Modem an.

>>>Nachlesen: Galaxy S10+ mittlerweile zum Schleuderpreis

Verfügbarkeit und Preise

Das neue Galaxy Tab S6 kann vom 7. bis zum 22. August 2019 vorbestellt werden. Ab dem 23. August wird das Tablet in den Farben „Mountain Grey“, „Cloud Blue“ und „Rose Blush“ im Samsung Online Shop und dem österreichischen Handel erhältlich sein. Den Kunden stehen in den folgende (Speicher-)Varianten zur Wahl:

Galaxy Tab S6 Wi-Fi (6 GB RAM, 128 GB Speicher) 699 Euro



Galaxy Tab S6 LTE (6 GB RAM, 128 GB Speicher) 779 Euro



Galaxy Tab S6 Wi-Fi (8 GB RAM, 256 GB Speicher) 779 Euro



Galaxy Tab S6 LTE (8 GB RAM, 256 GB Speicher) 859 Euro

Die Preise des Zubehörs sehen wie folgt aus: das Book Cover kostet 69,90 Euro, das Book Cover Keyboard ist um 179,90 Euro zu haben und für den S Pen werden 59,90 Euro fällig.

>>>Nachlesen: Samsung beeindruckt mit Leistungsschau

Diashow Samsung-Leistungsschau in Wien © oe24.at/digital Während die meisten TV-Anbieter bei ihren Highend-Fernsehern auf OLED setzen, vertraut Samsung auf die QLED-Technologie. Diese kann bei Farbtreue, Schwarzwerten, Kontrast und Blickwinkel problemlos mithalten. Hier besteht jedoch nicht die Gefahr des bei OLED-Geräten gefürchteten "Einbrennens". Die Flaggschiff-Reihe... © oe24.at/digital ...bietet 8K-Auflösung. Passende Inhalte gibt es zwar derzeit noch kaum, doch dank der AI Upscaling Technologie kommt man schon jetzt auf seine Kosten. Dabei wird per Künstlicher Intelligenz (AI) jedes Einzelbild eines Videosignals anhand umfangreicher Vergleichsdaten optimiert. Das wirkt sich sichtbar auf Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe aus. Dabei entsteht sogar eine Art 3D-Effekt - wirklich beeindruckend! Damit das Hochrechnen flüssig klappt, ist der superschnelle „Quantum Prozessor“ mit an Bord. © oe24.at/digital Über Smart Things sind die neuen Top-Fernseher auch voll vernetzt. Die einzelnen Dienste und Funktionen werden über eine.... © oe24.at/digital ...schicke Fernbedienung gesteuert. Diese verfügt nicht nur über praktische Direkttasten, sondern auch über ein Mikrofon für die Sprachsteuerung. Damit das große 8K-Gerät auch dann eine.... © oe24.at/digital ....gute Figur macht, wenn es an der Wand hängt, sind alle Anschlüsse, die Recheneinheit und der Triple-Tuner in einer externer Box integriert. Diese ist wiederum nur mit einem dünnen Kabel mit dem Fernseher verbunden. © oe24.at/digital Auf den ersten Blick sieht das Galaxy A80 wie ein ganz normales Smartphone aus. Sein... © oe24.at/digital ....6,7-Zoll-Full HD+ Super AMOLED-Bildschirm nimmt fast die gesamte Front ein. Auf der Rückseite ist die... © oe24.at/digital ....Triple-Kamera integriert. Doch diese hat einen echten Clou zu bieten. Aktiviert man am Display nämlich den Selfie-Modus.... © oe24.at/digital ...fährt das Kameramodul automatisch auf der Rückseite des Smartphones aus und dreht sich um 180 Grad nach vorne. So wird die Hauptkamera zur Front-Kamera. Damit müssen bei Selfies oder Videochats keine Qualitätseinbußen in Kauf genommen werden - echt genial. Trotz.... © oe24.at/digital ...dieser aufwendigen Technik bleibt das Galaxy A80 ziemlich dünn. In Österreich ist das auch ansonsten hervorragend ausgestattete Smartphone um 649 Euro zu haben. © oe24.at/digital Im Herbst/Winter 2019 kommt Samsungs neues Kühlschrank-Flaggschiff nach Österreich. Das rund 2.600 Euro teure Haushaltsgerät spielt technisch alle Stückeln. Auf dem großen Touchscreen lassen sich u.a. die Inhalte des (vernetzten) Fernsehers ansehen, Kochrezepte von YouTube abspielen, der... © oe24.at/digital ...Wetterbericht anzeigen oder sogar auf die (vernetzte) Türklingel zugreifen. So sieht man direkt am Kühlschrank, wer vor der Haustier steht. Innen gibt es neben... © oe24.at/digital ...dem großen Stauraum und der Edelstahlrückwand eine weitere Besonderheit. Um diese zu sehen, muss man... © oe24.at/digital ...aber genau hinsehen. In der Tür sind kleine Kameras integriert. Über sie hat man auch vom Smartphone aus einen Blick in den Kühlschrank. So kann man während dem Einkaufen kontrollieren, welche Lebensmittel vorhanden sind und was man noch kaufen muss. © oe24.at/digital Der neue Hightech-Backofen begeistert vor allem mit seiner Dual-Cook-Funktion. Dabei werden der obere und untere Bereich bei Bedarf komplett voneinander abgetrennt. So kann man oben eine Braten machen, während unten die Muffins aufgehen. Damit die Temperatur dabei im unteren Bereich konstant bleibt, bietet die Tür sogar die.... © oe24.at/digital ....Möglichkeit, nur den oberen Bereich zu öffnen. Das ist auch dann sehr praktisch, wenn man für ein Gericht nur einen kleinen Teil des Ofens benötigt. So spart man nämlich Strom. Das gelingt auch... © oe24.at/digital ...mit der neuen Top-Waschmaschine. Diese bietet nämlich ein Programm, das die Wäsche binnen 40 Minuten wäscht (!). Natürlich ist auch hier... © oe24.at/digital ...die praktische Nachladeöffnung mit an Bord, die Samsung vor zwei Jahren eingeführt hat. So lassen sich auch noch während dem Waschen, Kleidungsstücke "nachwerfen". Zum Beispiel wenn man einen Socken vergessen hat. 1 / 18