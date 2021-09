× Apple greift mit iPad mini 6 und iPad 9 an

Die neuen Tablets wurden gemeinsam mit dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 vorgestellt.

Apple hat im Rahmen seiner September-Keynote neben der iPhone-13-Reihe und der Apple Watch 7 auch zwei neue iPads vorgestellt – das neue Einstiegs-Tablet iPad 9 sowie das völlig neu entwickelte iPad mini 6. Die beiden Tablets können ab sofort vorbestellt werden und kommen nächste Woche in den Handel.

iPad mini 6

Interessenten kleiner Tablets wird die Neuauflage des iPad mini besonders freuen. Hier hat Apple nämlich ordentlich nachgelegt, was aufgrund der langen Bauzeit des Vorgängermodells aber auch nicht allzu schwer war. Das iPad mini 6 verfügt wie das iPhone 13 über den neuen A15 Bionic Prozessor. Ein echtes Highlight ist die 12 MP Ultraweitkamera an der Vorderseite. Dank dem von den Pro-Modellen bekannten Center-Stage-Modus verfolgt die Kamera den Nutzer bei Videoanrufen, falls er sich bewegen sollte. Darüber hinaus ist das 8,3 Zoll große Tablet mit Apples Eingabestift der zweiten Generation (Pencil 2) kompatibel. Dieser kann magnetisch am nun eckigen Gehäuse befestigt werden und wird dabei auch aufgeladen. Apropos: Das Tablet selbst wird nun via USB-C-Anschluss aufgeladen. Zudem ist WLAN 6 mit an Bord.

Neben reinen WLAN-Modellen bietet Apple auch Mobilfunk-Varianten an. Und hier ist nun erstmals 5G mit an Bord. Günstig ist das iPad mini 6 freilich nicht. Der Einstiegspreis beträgt 549 Euro.

iPad mini WiFi 64 GB / 256 GB: 549 € / 719 €

iPad mini WiFi Cellular 64 GB / 256 GB: 719 € / 889 €



iPad 9

Mit der neuen Generation des normalen iPad richtet sich Apple wieder an preisbewusste Kunden. Diese müssen bei der Ausstattung zwar Einbußen hinnehmen, können im Vergleich zu den anderen Tablets des Herstellers aber richtig sparen. Das iPad 9 verfügt über den A13 Bionic Prozessor und soll um 20 Prozent schneller sein als sein Vorgänger. Der 10,2 Zoll Touchscreen unterstützt die Eingabe mit dem Apple Pencil 1. Darüber hinaus sind eine 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera (ebenfalls inklusive Center Stage), eine 8 MP Kamera auf der Rückseite, ein Fingerabdrucksensor und ein USB-C-Anschluss an Bord.

Die Mobilfunkvarianten unterstützen 4G/LTE. Preislich geht es ab 379 Euro los.