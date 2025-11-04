iOS 26.1 ist endlich da! DAS sind die wichtigsten Neuerungen

Apple hat das Update auf iOS 26.1 freigegeben. Wer ein iPhone nutzt, kann die neue Version ab sofort installieren. Das Update bringt vor allem kleine, aber nützliche Funktionen, die den Alltag mit dem Smartphone einfacher machen.

Besonders im Fokus stehen Änderungen beim Design, der Kamera und der Weckfunktion.

Weniger Transparenz auf dem Bildschirm

Ein wichtiges neues Feature richtet sich an Nutzer:innen, die sich an den transparenten Effekten des sogenannten „Liquid Glass“-Designs stören. Gerade wenn transparente Menüs über Text gelegt werden, kann das Lesen erschwert werden.

Bisher konnten iPhone-Nutzer:innen nur über die Bedienungshilfen den Kontrast erhöhen oder die Transparenz verringern. Mit iOS 26.1 gibt es nun eine neue Einstellung im Menü „Anzeige & Helligkeit“, die zwischen den Modi „Transparent“ und „Eingefärbt“ wechselt. Letzterer macht Elemente auf dem Bildschirm weniger durchsichtig, sodass Text und andere Inhalte leichter zu erkennen sind.

Kamera versehentlich vermeiden

Ein weiteres praktisches Feature betrifft die Kamera. Viele iPhone-Besitzer:innen kennen das Problem: Die Kamera öffnet sich aus Versehen beim Wischen auf dem Sperrbildschirm. Mit iOS 26.1 lässt sich diese Funktion nun deaktivieren. Das ist besonders praktisch für Modelle, die bereits den Action-Button oder die Kamerakontrolle besitzen, wie das iPhone 16 und neuere Geräte. So könnt ihr die Kamera gezielt öffnen, ohne dass sie sich versehentlich in der Hosentasche aktiviert.

Wecker ohne Missgeschicke

Auch beim Wecker hat Apple nachgebessert. Bisher konnte man beim Tippen auf „Schlummern“ versehentlich den gesamten Alarm ausschalten. Mit iOS 26.1 passiert das nicht mehr. Um den Wecker jetzt zu deaktivieren, muss man eine Schaltfläche gezielt von links nach rechts wischen.

Kleine Anpassungen in Apple Music und Apple TV

Neben den Systemfunktionen hat Apple auch eigene Apps verbessert:

In Apple Music lässt sich die Wiedergabe jetzt per Wischgeste steuern.

Das Apple TV-Logo wird farbig dargestellt.

Zusätzlich ist Apple Intelligence in weiteren Sprachen verfügbar. Die Übersetzungsfunktion für AirPods ist allerdings noch nicht in Österreich nutzbar (Anmerkung: in anderen Ländern wie den USA schon verfügbar).

Das Update kann auf allen iPhones installiert werden, die iOS 26 unterstützen. Ein Blick in die Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate reicht, um iOS 26.1 herunterzuladen und zu installieren.