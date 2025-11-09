iPhone 17 übersteht unbeschadet Naturkatastrophe

Ein iPhone 17 Pro Max überlebte eine Überschwemmung auf den Philippinen. Das Handy funktionierte nach drei Tagen im Schlamm noch einwandfrei.

Auf den Philippinen überlebte ein iPhone eine katastrophale Überschwemmung. Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass sein Haus bei der Naturkatastrophe zerstört wurde. Sein Handy fiel aus seiner Hand ins Wasser und versank im Schlamm.

Der Nutzer musste auf ein Dach klettern, um sich vor dem Ertrinken zu retten. Er rutschte aus und fiel ins reißende Wasser. Der Nutzer schrieb: "Bevor ich ausgerutscht bin, hielt ich mein Handy in der Hand – und genau in diesem Moment fiel es ins Wasser".

Nutzer kämpfte um sein Leben

Der Nutzer kämpfte 15 Minuten lang um sein Leben, bevor er sich aus dem Wasser ziehen konnte. Nachdem die Überschwemmung vorbei war, konnte er wegen seiner Verletzung nicht sofort sein Handy suchen.

Drei Tage später fand der Nutzer sein iPhone tief im Schlamm. Laut seiner Aussage funktionierte sein Handy ohne Probleme. Der Betroffene schrieb: "Ich musste es nur aufladen, und es ging sofort an". Das Gerät hatte keine Kratzer und keine technischen Probleme.

Wie "Android Authority" berichtet, überstand das iPhone mehr als die getesteten IP68-Bedingungen. Das Handy war um ein Vielfaches länger im Wasser und Schlamm als die vom Hersteller angegebenen Grenzwerte.