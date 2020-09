Statt einer App wurde die Contact-Tracing-Funktion direkt in iOS und Android integriert.

Google und Apple vollziehen den nächsten gemeinsamen Schritt, um gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen. Nachdem die beiden Technik-Riesen vor einigen Wochen Schnittstellen für Corona-Warn-Apps in ihre Smartphone-Betriebssysteme integriert haben, wurde nun eine neue Methode zum Contact-Tracing angekündigt.

>>>Nachlesen: Apple und Google: "Nur eine Corona-App pro Land"

Kontaktverfolgung ohne App

Konkret wurden die Bluetooth-Schnittstellen von Android und iOS derart weiterentwickelt, dass eine Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen künftig auch ohne eine spezielle App möglich ist. Die dazu nötige Software werde mit der nächsten Betriebssystem-Aktualisierung automatisch integriert, teilten Google und Apple mit. Nutzer werden jedoch gefragt, ob sie an der Nachverfolgung teilnehmen möchten oder nicht. Das Contact-Tracing muss also explizit in den Einstellungen des Betriebssystems aktiviert werden.

>>>Nachlesen: So funktionieren Corona-Tracking-Apps

Corona-Apps funktionieren weiterhin

Bereits installierte Corona-Warn-Apps würden weiterhin funktionieren, so Google und Apple weiter. Das gilt auch für die vom Roten Kreuz veröffentlichte „Stopp Corona“-App. Wie "The Verge" berichtet, müssen Gesundheitsbehörden dank der neuen Funktion keine eigene App mehr entwickeln, sondern können eine Konfigurationsdatei hinterlegen, die Parameter für die Risikoermittlung enthält.