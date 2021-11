Italien bittet Apple und Amazon zur Kasse

Die beiden US-Konzerne wurden zu Strafzahlungen von insgesamt über 200 Millionen Euro verdonnert.

Die italienische Kartellbehörde hat gegen Amazon und Apple eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt über 200 Millionen Euro verhängt. Den beiden US-Konzernen wird wettbewerbschädliche Kooperation beim Verkauf von Apple- und Beats-Produkten vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Geldstrafen belaufen sich auf 68,7 Mio. Euro für Amazon und auf 134,5 Mio. Euro für Apple.

Andere Händler diskriminiert

Die beiden Unternehmen werden beschuldigt, Händler von Apple- und Beats-Produkten auf diskriminierende Art und Weise von Amazon ausgeschlossen zu haben, begründete die Kartellbehörde ihre Entscheidung. Sie forderte die Unternehmen dazu auf, ihr Vorgehen zu ändern.

Amazon und Apple gehen in Berufung

Der iPhone-Konzern, der die Kopfhörer-Marke Beats 2014 gekauft hat, will in Berufung gehen. Auch Amazon wies die Vorwürfe zurück und kündigte in einer Stellungnahme am Dienstag an, in Berufung zu gehen. Die Höhe der Strafe sei unverhältnismäßig und die Strafe überhaupt ungerechtfertigt, hieß es dort weiter.