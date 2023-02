× Nach Twitter: Jetzt führen auch Facebook und Instagram Abo-Gebühr ein

Meta-Chef Mark Zuckerberg verkündete das neue Abo-Modell in seiner Instagram-Story.

Bereits vor Tagen gab es Hinweise, jetzt ist es offiziell: Bei Facebook und Instagram steht die Einführung eines kostenpflichtigen Abo-Modells bevor. Ein entsprechendes Feature kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Sonntag an. Damit folgt er Twitter-Chef Elon Musk und bietet ebenfalls einen blauen Haken gegen eine monatliche Gebühr an.

© Instagram/zuck ×

Abo-Modell: "Meta Verified"

In den kommenden Tagen werde mit dem Rollout von "Meta Verified" begonnen werde. Bei dem Abo-Service könne man dann sein Konto unter Zuhilfenahme eines Ausweises verifizieren. Dafür gibt es ein blaues Häckchen. Abonnenten sollen damit einen besseren Schutz gegen Nachahmer erhalten. Inkludiert sei auch ein direkter Draht zum Kunden-Support.

Der Kostenpunkt liege bei 11,99 US-Dollar pro Monat bei der Nutzung im Webbrowser. In der iPhone- oder iPad-App werden 14,99 Dollar fällig. Ausgerollt wird das Feature kommende Woche in Australien und Neuseeland und "bald in vielen anderen Ländern", so Meta-Chef Mark Zuckerberg.