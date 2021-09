Kärntner Polizist klagt tausende Facebook-User

Der 32 Jährige sieht sich durch gepostetes und geteiltes Foto unbegründet beschuldigt.

Ein 32-jähriger Kärntner Polizist, der im Februar bei einer Anti-Corona-Demo in Innsbruck im Einsatz war, wehrt sich vor Gericht gegen tausende Facebook -User, die nach der untersagten Demo ein Bild samt Text von ihm im Internet geteilt haben. Er wird darin beschuldigt, bei der Verhaftung eines 82-Jährigen beteiligt gewesen zu sein, der "zu Boden gerissen, verhaftet und stundenlang verhört" worden sei. Der 32-Jährige war in diese Amtshandlung aber gar nicht direkt involviert.

1.500 Mal geteilt

Das Posting sei mehr als 1.500 Mal geteilt worden, sagte sein Anwalt Robert Kerschbaumer der "Kleinen Zeitung". "Alle diese Personen werden von uns hören", kündigte er an. Mehr als 300 Poster seien übers ganze Land verteilt bereits angezeigt worden. Einige Verhandlungen seien schon über die Bühne gegangen, die mit Verurteilungen endeten. Kerschbaumer rechnete in den kommenden Wochen mit rund 50 Prozessen in Klagenfurt und Innsbruck. Insgesamt ging er von 1.000 bis 1.500 Strafanzeigen und hunderten Klagen nach dem Zivil- und Medienrecht aus.

Von Unbekanntem gefilmt

Der 32-Jährige wurde bei der Demo von einem Unbekannten gefilmt. Kurz darauf kursierte das Posting bereits auf Facebook, wobei dieses beispielsweise mit "Weg mit dem Scheiß-Polizisten" oder "feige Sau" kommentiert wurde. Dabei sei er bei dem Vorfall mit dem 82-Jährige einige Meter weit entfernt gestanden.