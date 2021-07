Polizei warnt: "Diese SMS sofort löschen"

Österreicher kassierte wegen der Abzockmasche eine Handyrechnung von 900 Euro - "Hände weg und sofort löschen".

Nachdem zuletzt die drei großen Mobilfunkanbieter A1, Magenta und "3" sowie das FMK vor SMS gewarnt haben , in denen die Empfänger über vermeintliche Sprachnachrichten informiert werden, schlagen nun auch die Polizei und die Arbeiterkammer (AK) Alarm. Denn die fiese Abzockmasche ist weiterhin im Umlauf und kann für die Opfer richtig teuer werden.

"Hände weg und sofort löschen"

Wie berichtet, ist in der SMS ein Link enthalten. Klickt man diesen an, installiert sich im schlimmsten Fall ein Trojaner auf dem Smartphone, mit deren Hilfe Betrüger an sensible Daten gelangen können. Auch die Zugangsdaten zum Online-Banking können abgegriffen werden. Darüber hinaus können die Geräte selbstständig Aktionen ausführen, die vom Besitzer erst beim Blick auf die Handyrechnung bemerkt werden (siehe unten). In der neuen Warnung der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) und des Landeskriminalamts heißt es: "Hände weg und sofort löschen".

So kann die Betrugs-SMS aussehen



© FMK ×

Geraten wurde zu "äußerster Vorsicht". Bei verdächtig wirkenden SMS und E-Mails gelte: "Mitgeschickte Links bzw. Anhänge nicht öffnen, einen genauen Blick auf den Absender werfen, keine geforderten Apps herunterladen." Im Zweifelsfall können sich Betroffene unter der Telefonnummer 059-133 informieren oder bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten.

Opfer bekam 900-Euro-Handyrechnung

Aufmerksam machte die AKNÖ auf den Fall eines Mannes aus dem Bundesland. Er hatte eine solche Fake-Nachricht erhalten. Nachdem die Neugierde gesiegt hatte, machte sich das Smartphone des Betroffenen sozusagen selbstständig und verschickte mehr als 6.000 SMS ins Ausland. Die Handyrechnung des Niederösterreichers belief sich auf rund 900 Euro. Gefunden wurde in dem Fall gemeinsam mit dem Mobilfunknetzbetreiber eine kulante Lösung. Der Mann habe eine Gutschrift über einen Großteil der Schadenshöhe bekommen.