Klage in Millionenhöhe: Gestohlene Stimmen für KI missbraucht

Zwei Amerikaner behaupten, das KI-Unternehmen Lovo habe ihre Stimmen gestohlen. Jetzt verklagen sie die Firma auf Millionen.

Der Synchronsprecher Paul Skye Lehrman nahm 2020 einen Job an, für den er eine Reihe von einmaligen Stimmproben lieferte. Jahre später hat er nun seine Stimme in einem YouTube-Video sowie in einem Podcast erkannt - obwohl er keine der beiden Sounds aufgenommen habe. Nun verklagt er zusammen mit seiner Schauspielerkollegin Linnea Sage die KI-Firma Lovo, weil sie ihnen angeblich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Aufträge für Stimmprojekte erteilt hatte, um KI-generierte Versionen ihrer Stimmen zu erstellen und später gewinnbringend zu verkaufen.

Lovo droht Sammelklage

Lehrman und Sage streben den Status einer Sammelklage an, um weitere Personen einzubeziehen, deren Stimmen und/oder Identitäten gestohlen und verwendet wurden. Die Klage wurde zuerst von der New York Times veröffentlicht. Sie sei allerdings nur die jüngste in einer Reihe von Klagen von Kreativen, Schriftstellern und Künstlern gegen verschiedene Technologieunternehmen, die behaupten, dass ihre Arbeit ohne ihre Zustimmung verwendet wurde, um KI-Systeme zu trainieren, die letztlich mit ihnen konkurrieren könnten.

Wachsende Besorgnis

Solche Klagen haben zu einer wachsenden Welle der Besorgnis darüber beigetragen, dass das Training von KI-Modellen, für das riesige Datenmengen benötigt werden, gegen das Urheberrecht und die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums verstoßen könnte. Insgesamt beträgt die von Forderung von Lehrman und Sag 5 Millionen Dollar Schadenersatz sowie eine gerichtliche Verfügung, die Lovo die weitere Nutzung ihrer Stimmen untersagt.