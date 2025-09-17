Kodak feiert Comeback: DIESE Mini-Kamera will jetzt jeder haben

Retro trifft Moderne: Kodak sorgt mit einer winzigen Digitalkamera für Gesprächsstoff.

Die Kamera passt an den Schlüsselbund, kostet so viel wie ein Abendessen und ist in vielen Online-Shops sofort ausverkauft.

Ein kleines Gerät mit großer Wirkung

Die neue Kodak Charmera wiegt nur 30 Gramm und ist kaum größer als eine Streichholzschachtel. Trotz ihrer Größe bietet sie einen kleinen LCD-Bildschirm, einen USB-C-Anschluss sowie einen Slot für microSD-Karten mit bis zu 128 Gigabyte Speicherplatz.

Kodak setzt bei der Charmera auf Nostalgie und einfache Technik. © Kodak

Die Kamera kostet 30 Euro und ist so beliebt, dass sie aktuell im offiziellen Online-Shop ausverkauft ist. Laut Hersteller sollen Interessierte den eigenen Instagram-Kanal im Blick behalten, um rechtzeitig über Nachlieferungen informiert zu werden.

Ein Rückblick auf Kodak

Kodak hat Fotografie seit jeher geprägt. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts machte die nur 1 US-Dollar (USA) teure „Brownie“-Kamera das Fotografieren für breite Schichten erschwinglich. Später wurde die Marke vor allem durch ihre Filme bekannt.

Retro-Look: Die Mini-Kamera gibt es in sechs Farben und einer seltenen transparenten Version. © Kodak

Zwar entwickelte Kodak bereits 1975 die erste Digitalkamera, doch in den 1990er-Jahren verschlief man den Trend zur Digitalfotografie. Nach der Insolvenz im Jahr 2012 blieb die Marke als Lizenzgeschäft bestehen. Nun feiert der Name mit der Mini-Kamera ein überraschendes Comeback.

Technik mit Retro-Charme

Die Charmera ist nicht für gestochen scharfe Fotos gedacht. Ihr 1/4-Zoll-Sensor liefert Bilder mit 1,6 Megapixeln sowie Videos mit 30 Bildern pro Sekunde im AVI-Format. Genau diese geringe Auflösung ist Teil des Konzepts: Fotos sollen bewusst einen einfachen und nostalgischen Look haben. Passend dazu sind verschiedene Filter bereits voreingestellt. Sie lassen sich beim Fotografieren direkt auf dem kleinen Bildschirm betrachten.

Bunte Varianten und Sammelboxen

Kodak bietet die Charmera in sechs Farben sowie in einer transparenten Version an. Käufer haben die Wahl: Entweder man kauft eine Sammler-Box mit allen sechs Modellen für 180 Euro oder man bestellt ein Überraschungspaket für 30 Euro. Bei letzterem weiß man nicht, welche Farbe man bekommt. Gerade die transparente Kamera ist sehr gefragt – doch laut Hersteller ist die Wahrscheinlichkeit geringer, sie im Überraschungspaket zu erwischen.