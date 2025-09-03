Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Testphase

Kunden-Schock: Amazon erhöht Mindestbestellwert drastisch

03.09.25, 10:15
Teilen

Ausgewählte Kunden müssen für einen kostenlosen Versand Waren um mindestens 59 Euro bestellen. 

Amazon testet derzeit eine Erhöhung des Mindestbestellwerts für die kostenlose Lieferung in Österreich. Bisher lag dieser bei 39 Euro; nun berichten Nutzer von Schwellenwerten von 49 oder sogar 59 Euro. Amazon bezeichnet diese Maßnahme als Testphase, um das Einkaufserlebnis zu verbessern.

Für Amazon-Prime-Mitglieder bleibt der Versand weiterhin kostenlos, unabhängig vom Bestellwert. Die Mitgliedschaft kostet derzeit 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro pro Monat.

Ausgewählte Kunden

Andere Online-Händler wie Zalando oder Otto bieten ebenfalls kostenlosen Versand ab einem bestimmten Bestellwert an, wobei die Schwellenwerte variieren können.

Die Änderungen betreffen derzeit nur ausgewählte Kundenkonten. Ob und wann sie auf alle Kunden ausgeweitet werden, ist noch unklar.

