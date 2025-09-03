Beliebtes Familien-Skigebiet steht vor dem Aus

Hiobsbotschaft in Salzburg: Die Konzession für den Sessellift läuft aus - die Zukunft des Skigebiets ist völlig offen.

Die Winter in Österreich werden immer wärmer und schneeärmer. Während große Skigebiete vermehrt auf Schneekanonen setzen, kämpfen kleinere Liftanlagen ums Überleben. Einem beliebten Skigebiet in Salzburg droht nun sogar das endgültige Aus.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, steht das Familienskigebiet „Zinkenlifte“ am Dürrnberg vor einer unsicheren Zukunft. Die Genehmigung für den fast 40 Jahre alten Sessellift läuft bald aus – eine notwendige Revision würde laut Stadt Hallein Millionen kosten.

Millionen notwendig

Im vergangenen Winter war der Sessellift keinen einzigen Tag im Betrieb, lediglich ein Schlepplift war vereinzelt offen. In Hallein hofft man deshalb vermehrt auf die Sommersaison. Neben der Sommerrodelbahn (Keltenblitz) sind zwei Mountainbike-Trails geplant, für deren Bau bereits Bewilligungen vorliegen. Das Trail-Projekt ist Teil eines grenzüberschreitenden Interreg-Programms und soll bis 2026 realisiert werden.

Für einen weiteren Betrieb sind Millioneninvestitionen notwendig, die Stadt Hallein muss jedoch finanziell sparen. Man sei deshalb nun auf der Suche nach privaten Investoren. Die Zeit drängt jedenfalls: Bis 2027 muss die Revision abgeschlossen sein.