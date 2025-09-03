Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.420 aktien up +1.36% Andritz AG 59.95 aktien up +1.52% BAWAG Group AG 111.20 aktien up +0.63% CA Immobilien Anlagen AG 22.360 aktien down -0.8% CPI Europe AG 18.520 aktien up +1.48% DO & CO Aktiengesellschaft 227.50 aktien up +1.34% EVN AG 22.800 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 81.90 aktien up +0.37% Lenzing AG 26.200 aktien up +0.38% Mayr-Melnhof Karton AG 79.30 aktien up +0.38% OMV AG 47.180 aktien up +0.38% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.000 aktien up +1.61% SBO AG 26.900 aktien up +0.75% Telekom Austria AG 9.580 aktien down -0.1% UNIQA Insurance Group AG 12.160 aktien down -1.3% VERBUND AG Kat. A 60.70 aktien up +0.5% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.850 aktien down -0.11% Wienerberger AG 29.500 aktien up +0.55% voestalpine AG 28.140 aktien up +0.21%
  1. oe24.at
  2. Business
Zinkenlift
© duerrnberg.a

Knalleffekt

Beliebtes Familien-Skigebiet steht vor dem Aus

03.09.25, 10:00
Teilen

Hiobsbotschaft in Salzburg: Die Konzession für den Sessellift läuft aus - die Zukunft des Skigebiets ist völlig offen.

Die Winter in Österreich werden immer wärmer und schneeärmer. Während große Skigebiete vermehrt auf Schneekanonen setzen, kämpfen kleinere Liftanlagen ums Überleben. Einem beliebten Skigebiet in Salzburg droht nun sogar das endgültige Aus.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, steht das Familienskigebiet „Zinkenlifte“ am Dürrnberg vor einer unsicheren Zukunft. Die Genehmigung für den fast 40 Jahre alten Sessellift läuft bald aus – eine notwendige Revision würde laut Stadt Hallein Millionen kosten.

Millionen notwendig

Im vergangenen Winter war der Sessellift keinen einzigen Tag im Betrieb, lediglich ein Schlepplift war vereinzelt offen. In Hallein hofft man deshalb vermehrt auf die Sommersaison. Neben der Sommerrodelbahn (Keltenblitz) sind zwei Mountainbike-Trails geplant, für deren Bau bereits Bewilligungen vorliegen. Das Trail-Projekt ist Teil eines grenzüberschreitenden Interreg-Programms und soll bis 2026 realisiert werden.

Für einen weiteren Betrieb sind Millioneninvestitionen notwendig, die Stadt Hallein muss jedoch finanziell sparen. Man sei deshalb nun auf der Suche nach privaten Investoren. Die Zeit drängt jedenfalls: Bis 2027 muss die Revision abgeschlossen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden