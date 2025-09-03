Millionenpleite am legendären Sulmsee

Der Betreiber eines Luxus-Campingresorts sowie des Seebads ist pleite.

Schon wieder erschüttert eine Millionenpleite das Land. Der Betreiber des Sulmseebads und des Campingplatzes am Sulmsee (Steiermark) ist insolvent. Wie der KSV1870 am Dienstag mitteilte, musste über das Vermögen von Franz Prasser als Rechtsnachfolger der „Gastgewerbliche Betriebe Prasser KG“ ein Konkursverfahren eröffnet werden.

Die Schulden betragen rund vier Millionen Euro, insgesamt 26 Beschäftigte sind von der Pleite betroffen. Laut Konkursantrag werden coronabedingte Schließungen sowie steigende Energie-, Personal- und Warenkosten als Gründe für die Insolvenz angegeben. Zudem wurde die Campinganlage im August 2023 vom Hochwasser betroffen.

Eine Sanierung ist nicht geplant, das Unternehmen soll geschlossen werden. Das vorhandene Vermögen wird daher verwertet werden.