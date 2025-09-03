Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.160 aktien down -2.54% Andritz AG 59.05 aktien down -2.64% BAWAG Group AG 110.50 aktien down -0.9% CA Immobilien Anlagen AG 22.540 aktien down -3.1% CPI Europe AG 18.250 aktien down -1.56% DO & CO Aktiengesellschaft 224.50 aktien down -1.1% EVN AG 22.800 aktien down -2.15% Erste Group Bank AG 81.60 aktien down -0.06% Lenzing AG 26.100 aktien down -1.14% Mayr-Melnhof Karton AG 79.00 aktien down -1.74% OMV AG 47.000 aktien down -1.14% Oesterreichische Post AG 28.900 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.540 aktien down -0.97% SBO AG 26.700 aktien down -3.09% Telekom Austria AG 9.590 aktien down -0.72% UNIQA Insurance Group AG 12.320 aktien down -1.12% VERBUND AG Kat. A 60.40 aktien down -1.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.900 aktien down -2.12% Wienerberger AG 29.340 aktien down -1.81% voestalpine AG 28.080 aktien down -2.09%
  1. oe24.at
  2. Business
Ray Dalio
© Getty

Wegen Trump

Er lag schon 2008 richtig: Top-Investor warnt vor US-Finanzcrash

03.09.25, 06:28
Teilen

Ray Dalio sagte bereits die Finanzkrise von 2008 voraus. Nun warnt der Top-Investor vor einem neuen Crash. 

Der US-Milliardär und Hedgefonds-Gründer Ray Dalio schlägt Alarm: Die Vereinigten Staaten könnten nach seiner Einschätzung in den kommenden Jahren gleich doppelt in die Krise schlittern – wirtschaftlich und politisch.

 „Schulden-Herzinfarkt“

Dalio warnt vor einem „debt-induced heart attack“ – einem Schulden-„Herzinfarkt“, der seiner Analyse zufolge innerhalb der nächsten drei Jahre eintreten könnte. Grund sei die extreme Schieflage zwischen Einnahmen und Ausgaben: Die US-Regierung gibt jährlich rund 7 Billionen Dollar aus, nimmt jedoch nur etwa 5 Billionen Dollar ein. Dieses Defizit müsse über immer neue Staatsanleihen gedeckt werden – und genau dafür schwinde die weltweite Nachfrage.

Ray Dalio
© Getty

Die Folge: Die US-Notenbank stehe vor zwei unattraktiven Optionen. Entweder sie erhöht die Zinsen, was Zahlungsausfälle bei Anleihen riskieren würde, oder sie druckt neues Geld, um Schulden zu finanzieren – mit gravierenden Folgen für das Vertrauen in den Dollar. Beides könnte einen Crash auslösen.

Dalio fordert daher dringend eine Konsolidierung: Das Haushaltsdefizit müsse wieder auf etwa 3 % des BIP gesenkt werden – ein Niveau, das in den 1990er-Jahren noch erreichbar war.

Demoktatie-Alarm

Neben der Schuldenproblematik sieht Dalio auch eine politische Gefahr: Die USA könnten in eine Art moderne Autokratie abgleiten. Er verweist auf Parallelen zur Politik der 1930er Jahre – geprägt von wachsender Ungleichheit, Misstrauen in staatliche Institutionen und starken staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft.

Als Beispiel nennt Dalio den Erwerb eines 10-Prozent-Anteils der US-Regierung am Chipriesen Intel. Auch Versuche, die Unabhängigkeit der Federal Reserve zu schwächen, etwa durch politische Ernennungen oder gar Entlassungen von Notenbankern, hält er für brandgefährlich. Solche Entwicklungen könnten das Vertrauen in die Stabilität der amerikanischen Demokratie wie auch ihrer Währung erschüttern.

Die Warnungen zeigen bereits Wirkung: Internationale Investoren ziehen sich zunehmend aus US-Staatsanleihen zurück und investieren stattdessen in Gold – den klassischen sicheren Hafen in Krisenzeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden