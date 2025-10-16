Login-Probleme: Massive Störung bei PayPal

Die Nutzer vom Online-Bezahldienst PayPal melden derzeit große technische Störungen. Vor allem mit dem Login haben Tausende Benutzer Probleme.

Am Donnerstagabend melden über 40.000 Nutzer Probleme mit dem Anmelden bei PayPal, so "Netzwelt.de". Die Ursache ist derzeit nicht bekannt. Vom Online-Bezahldienst ist bisher keine Reaktion gekommen.

Auch auf "Allestörungen.at" gibt es unzählige Meldungen über diese Störung.

Eine halbe Stunde nach den ersten Störungsmeldungen funktionierte wieder der Login für einige Nutzer. Trotzdem berichten Tausende User weiterhin von Problemen.