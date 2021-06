× MediaMarkt startet große Schnäppchenwoche

"Red Friday"-Aktion des Elektronikhändlers als Gegenspieler zu Amazons Prime Day.

Was für Amazon der Prime Day ist, ist für MediaMarkt der "Red Friday". Beim heimischen Elektronikfachhändler dauert der "Black Friday des Sommers", der heuer bereits in die dritte Runde geht, jedoch eine gesamte Woche und gilt nicht nur online sondern auch in allen Märkten.

Reduzierte Preise

Laut MediaMarkt gibt es im Rahmen der Red Friday-Aktion vom 27. Juni bis inkl. 3 Juli 2021 zahlreiche Produkte aus allen Warengruppen zu reduzierten Preisen. Für Technikfans dürften dabei vor allem Smartphones, TV-Geräte, Notebooks, Tablets oder Wearables interessant sein. Weiters zählten in den Vorjahren immer Produkte wie Kaffeemaschinen, Staubsauger oder Waschtrockner zu den Red Friday-Rennern.

© MediaMarkt ×

Flexibles Shopping

Die Red Friday-Angebote gibt es in den über 50 MediaMärkten sowie im Onlineshop . Wählt man bei der Onlinebestellung die Option „Click & Collect“ aus, kann man die Bestellung in der nächstgelegenen Filiale abholen. So spart man sich gegebenenfalls die Lieferkosten.

Vergleichen

Wie bei allen großen Schnäppchen-Aktionen – egal von welchem Anbieter – sollten die Kunden vor dem Kauf noch einmal die Preise vergleichen und sich keinem zeitlichen Druck aussetzen lassen. Hält man sich an diese Regeln, kann man im Rahmen der Red Friday-Aktion 2021 sicher sein, dass man auch tatsächlich ein Schnäppchen ergattert.