Mitten am Höhepunkt der Online-Shoppingsaison nehmen Cyberkriminelle heimische Nutzer ins Visier.

PayPal ist einer der beliebtesten Online-Bezahldienste der Welt. Auch in Österreich erfreut sich der Anbieter großer Beliebtheit. Mitten im zweiten harten Lockdown, in dem der stationäre Handel geschlossen ist und viele Österreicher deshalb im Internet einkaufen, wollen davon nun auch Cyberkriminelle profitieren.Hierzulande ist nämlich gerade eine Phishing-Attacke im Umlauf, die auf angebliche PayPal-Mails setzt. Die Betrüger gaukeln den Opfern vor, dass die E-Mail vom Bezahldienst stammt. In Wahrheit ist sie jedoch gefälscht.Der Inhalt der Nachricht klingt zunächst ziemlich glaubwürdig. Deshalb ist die Abzockmasche auch so gefährlich. Wir zeigen Ihnen wie die gefälschte E-Mail aussieht und woran Sie den Betrug erkennen können.