Total-Ausfall bei Meta: Mega-Störung bei WhatsApp, Instagram & Facebook

Über 100.000 User melden Störungen auf den Social-Media-Plattformen von Meta. Allein auf WhatsApp gingen in kürzester Zeit über 100.000 Störungsmeldungen ein. Auch Instagram und Facebook sind betroffen. Bereits am Montag kam es zu einem weltweiten Instagram-Ausfall. Meta wies auf einer Status-Seite auf einen Ausfall bei WhatsApp hin.

whenever whatsapp, instagram or facebook is down pic.twitter.com/mOA0pufrkZ

Es ist bereits der dritte weltweite Ausfall von Meta sein. Am Ostermontag war Instagram für einige Stunden down, Anfang März ging für mehrere Stunden auf Instagram, WhatsApp, Facebook und Threads gar nichts.

People are going to X to see what's happening. #WhatsApp pic.twitter.com/e9VZBHlvkr