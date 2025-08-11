"Mehr Wert, als wir verlangen" - Entwicklung von GTA 6 kostet mehr als zwei Mona Lisas

Das mit Spannung erwartete Grand Theft Auto 6 (GTA 6) wird nicht nur Spieler begeistern, sondern sorgt auch durch seine Produktionskosten für Aufsehen.

Experten schätzen die Ausgaben für die Entwicklung auf bis zu 2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,8 Milliarden Euro). Damit wäre GTA 6 das teuerste Videospiel aller Zeiten – und das Budget sprengt sogar bekannte Rekorde aus anderen Bereichen.

Ein Spiel teurer als zwei Mona Lisas

Das berühmte Gemälde Mona Lisa von Leonardo da Vinci wird auf etwa 800 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Produktionskosten von GTA 6 liegen damit deutlich höher – man könnte für das Geld mehr als zwei Mona Lisas kaufen. Ein Vergleich, der verdeutlicht, wie viel Geld in den digitalen Blockbuster fließt.

Noch mehr Vergleiche: Burj Khalifa, Airbus A380 und Hollywood

Die enormen Kosten für GTA 6 lassen sich mit anderen großen Projekten vergleichen:

Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt in Dubai, kostete rund 1,5 Milliarden US-Dollar beim Bau. Die Entwicklung von GTA 6 schlägt sogar dieses Bauwerk.

Der Airbus A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, hat einen Listenpreis von etwa 445 Millionen US-Dollar. Für die Kosten von GTA 6 könnte man also knapp vier solcher Flugzeuge erwerben.

Selbst die teuersten Hollywood-Filme, wie zum Beispiel Avengers: Endgame mit etwa 400 Millionen US-Dollar Budget, kommen bei Weitem nicht an die Summe heran, die in GTA 6 investiert wird.

Diese Vergleiche zeigen, dass das Budget von GTA 6 in einer eigenen Liga spielt.

Preisgestaltung: Das wird das Spiel kosten

Während der Release-Termin von GTA 6 am 26. Mai 2026 weiterhin als fix gilt, bleibt die Frage offen: Wie viel wird das wohl teuerste Videospiel aller Zeiten kosten? In Zeiten, in denen 80-Euro-Preisschilder bei großen Spielen zur Normalität geworden sind, hält sich Take-Two Interactive mit konkreten Angaben zurück. „Diese Ankündigung wird zu gegebener Zeit von Rockstar kommen“, erklärte Take-Two CEO und Vorstandsvorsitzender Strauss Zelnick im Interview mit Variety. Dabei betonte er auch die Philosophie des Unternehmens: „Unser Ziel ist es immer, mehr Wert zu liefern als das, was wir verlangen.“