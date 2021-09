Microsoft stampft das Passwort ein

IT-Riese ermöglicht Nutzern seiner Dienste (Outlook, OneDrive, etc.) eine einfachere Anmeldung.

Wenn man im Internet einen persönlichen Account nutzen will, braucht man normalerweise ein Passwort . Bei Microsoft ist das künftig nicht mehr der Fall. Der IT-Riese will den Nutzern seiner Dienste die Anmeldung erleichtern und ihnen so auch die Angst vor vergessenen Passwörtern nehmen.

Mehr Sicherheit

Laut Microsoft soll die Sicherheit dadurch sogar steigen. Denn sichere Passwörter könnten sich die Nutzer nur schwer merken und unsichere Passwörter, vergesse man zwar nur selten, sorgten aber häufig für einen (zu) geringen Schutz. Zudem würden Cyberkriminelle immer bessere Methoden nutzen, um Passwörter zu knacken ( Brute-Force-Attacken , etc.). Deshalb bietet das Unternehmen seinen Nutzern nun alternative Anmeldemethoden an.

Alternativen

Konkret können Microsoft-Nutzer statt eines Passworts künftig die Microsoft-Authenticator-App, Windows Hello (Gesichtserkennung) oder einen USB-basierten Sicherheitsschlüssel verwenden. Darüber hinaus ist es künftig möglich, sich statt eines Passworts einen Sicherheitscode an das Smartphone oder per E-Mail schicken zu lassen.

Für Outlook, OneDrive & Co.

Die alternativen Anmeldemethoden funktionieren bei gängigen Mcirosoft-Diensten wie Outlook, OneDrive oder Family Safety. Hier braucht man ab 5. Oktober 2021 kein Passwort mehr. Auf der offiziellen Support-Seite rät der IT-Riese den Nutzern, sich die Microsoft-Authenticator-App (Link unten) zu installieren und mit seinem Gerät zu verknüpfen.

So funktioniert´s

Wer bei seinen Microsoft-Diensten künftig auf Passwörter verzichten will, muss:

Sich beim eigenen Konto anmelden

In den Einstellungen "Erweiterte Sicherheitsoptionen" auswählen

Zum Unterpunkt "Zusätzliche Sicherheitsoptionen" gehen

Dort "Passwortloses Konto" aktivieren und der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.

Rückgängig

Wer im Nachhinein bemerkt, dass die alternative Anmeldemethoden doch nichts für ihn sind, kann diese auch wieder deaktivieren und zum konventionellen Passwort zurückkehren.

Externer Link

Hier geht es zur Microsoft-Authenticator-App