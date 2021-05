Praktische Tipps für sichere Passwörter

Zudem zeigen wir ein Tool, mit dem Sie kontrollieren können, ob Ihre Daten schon einmal gestohlen wurden.

Am ersten Donnerstag im Mai findet auch 2021 wieder der "Welt-Passwort-Tag" statt. Wir nehmen das zum Anlass, um an die wichtigsten Regeln zur Erstellung starker Passwörter, die vom renommierten Hasso-Plattner-Institut (HPI) erstellt wurden, zu erinnern. "Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Passwörter Schlüssel zu sensiblen Daten und Informationen sind. Es gibt zwar keinen 100-prozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl, aber es muss Kriminellen so schwer wie möglich gemacht werden, an das eigene Passwort zu gelangen," so HPI-Direktor Christoph Meinel. Insbesondere die weit verbreitete Nutzung schwacher Passwörter und die Mehrfachnutzung von Passwörtern für sehr viele unterschiedliche Dienste sei überaus leichtsinnig, wenn man bedenke, welche Schäden dadurch entstehen könnten.

Tipps für ein sicheres Passwort

Die wichtigsten Regeln zur Erstellung starker Passwörter sehen laut den HPI-Experten wie folgt aus:

Die Länge des Passworts sollte mindestens 15 Zeichen umfassen.



Das Passwort sollte möglichst viele verschiedene Zeichentypen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) sowie Groß- und Kleinschreibung mit einbeziehen.



Keine Begriffe aus dem Wörterbuch oder andere "sinnvolle" Zeichenfolgen verwenden. Neben den Brute-Force-Attacken sind vor allem "Wörterbuchangriffe" üblich, um Passworte zu knacken : Hierbei werden Listen mit Wörtern genutzt, um fremde Passwörter zu entschlüsseln.



Nie dasselbe Passwort für mehrere Konten verwenden. Wird ein Passwort geknackt, ermöglicht es Kriminellen sonst den Zugang zu allen anderen Diensten.



Niemals persönliche Informationen wie Namen, Geburtsdaten, Haustiernamen, Namen der Partner oder der jeweiligen Anwendung (z.B. "Adobe") verwenden. Diese Daten könnten leicht erraten werden.



Wenn möglich, die 2-Faktor-Authentifizierung nutzen.



Passwortmanager helfen bei der Generierung und der sicheren Aufbewahrung starker Passwörter.

Online-Sicherheitscheck

Ob man selbst schon einmal Opfer eines Datendiebstahls geworden ist, lässt sich mit dem Identity Leak Checker (Link ganz unten), einem Online-Sicherheitscheck des HPI), sehr leicht und kostenlos überprüfen. Seit 2014 kann dort jeder Internetnutzer unter durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse prüfen lassen , ob Identitätsdaten von ihm frei im Internet kursieren und missbraucht werden könnten. Die Sicherheitsforscher ermöglichen den Abgleich mit mittlerweile mehr als 12 Milliarden gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten. Dabei liegt der Fokus auf Leaks, bei denen deutsche Nutzer betroffen sind.

