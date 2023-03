Mira Murati: Diese Albanerin (35) steckt hinter ChatGPT

Es kann Gespräche simulieren, Texte schreiben, Fragen beantworten und menschenähnliche Antworten geben: Derzeit sorgt ChatGPT auf der ganzen Welt für Furore. Maßgeblich an der Entwicklung des Chatbots beteiligt ist die Albanerin Mira Murati.

Die 35-jährige Murati wurde 1988 in Albanien geboren. Schon in jungen Jahren interessierte sie sich für Mathematik, Videospiele und künstliche Intelligenz. Doch für die Umsetzung ihrer Ideen gab es in Albanien kaum Möglichkeiten. Also ging Murati in die USA, um Computerwissenschaften zu studieren.

Nach ihrem Abschluss in Ingenieurwissenschaften am College in Dartmouth (New Hampshire) zog es sie ins Mekka der US-Technologiefirmen: das Silicon Valley. Dort sammelte sie bei verschiedenen Unternehmen Erfahrung, unter anderem war sie kurzzeitig auch bei Tesla angestellt.

Mira Murati



2018 landete Murati schließlich bei OpenAI. Als Chief Technology Officer (CTO) ist sie dort nicht nur federführend an der an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt – auch Dall-E entstand unter ihrer Leitung. Ähnlich wie ChatGPT funktioniert auch Dall-E mit künstlicher Intelligenz, jedoch auf visueller Ebene. Füttert man das Tool mit einer Bildbeschreibung, spuckt es binnen Sekunden teils fotorealistische, jedoch völlig erfundene Bilder aus.

Vom Hype um ChatGPT wurde selbst deren Schöpferin und das OpenAI-Team überrascht: "Wir hatten nicht mit diesem Grad an Begeisterung gerechnet, als wir unser Kind in die Welt gesetzt haben. Tatsächlich hatten wir sogar einige Bedenken, es herauszubringen. Ich bin neugierig darauf, in welchen Bereichen es für Menschen nützlich sein wird, nicht nur Neuheit und reine Neugierde", sagte Murati dem TIME-Magazin.

