Wie berichtet, hat Huawei Mitte Oktober neben seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Mate 20 Pro (unseren großen Test können Sie hier nachlesen) auch eine neue Smartwatch präsentiert. Seit Mittwoch (7. November) ist die neue Watch GT im Handel erhältlich. Wir konnten das Gerät, für das Huawei eine beeindruckende Laufzeit angekündigt hat, in den vergangenen 10 Tagen bereits testen. Dabei zeigte sich, dass die Watch GT tatsächlich ein echter Dauerläufer ist. Von einer Smartwatch im klassischen Sinn kann man jedoch nicht sprechen.

Fitness-Tracker im (edlen) Smartwatch-Look

Die Watch GT ist hingegen eher ein Fitness-Tracker im Smartwatch-Look. Denn viele Funktionen, die diese Geräteklasse normalerweise bietet, sind hier nämlich nicht an Bord. Dafür punktet der Newcomer mit einer umfangreichen Sportausstattung und einer enormen Laufzeit. Das Design und die Verarbeitung können ebenfalls überzeugen. Konkret sorgen ein Keramikrahmen, das runde AMOLED-Display und das Edelstahlgehäuse für einen edlen Auftritt. Zahlreiche Watchfaces (klassisch, sportlich, spacig, etc.) sorgen dafür, dass die Watch GT an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Der 1,39 Zoll große Touchscreen bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixel. Dank seiner hohen Helligkeit bleibt er auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Neben dem Display erfolgt die Bedienung über zwei seitliche Bedientasten. Da sich der Funktionsumfang in Grenzen hält, hat man das Bedienkonzept schnell heraußen. Bei der Software geht Huawei beim Nachfolger der Watch 2 völlig neue Wege. Das Gerät läuft nämlich nicht mehr mit dem Google-Betriebssystem Wear OS, sondern vertraut erstmals auf die von Huawei entwickelte Software namens Lite OS. Diese rückt eindeutig den Fitness-Bereich in den Fokus.

© oe24.at/digital Die Aktivitäten werden penibel aufgezeichnet. Zudem gibt es viele nützliche Infos.

Echter Dauerläufer

Für (Freizeit-)Sportler spielt die Laufzeit ihres smarten Trainings-Helfers natürlich eine besondere Rolle. Huawei verspricht dank der weltweit erstmaligen Integration einer Doppel-Chipsatz-Architektur eine 2-wöchige Akkulaufzeit. Selbst bei voller GPS-Nutzung soll das Wearable 22 Stunden durchhalten. Und in unserem Test hat die 420 mAh große Batterie Wort gehalten. Wir haben im Rahmen des 10-tägigen Tests die Watch GT nie ausgeschaltet und täglich eine 2,5 stündige Outdoor-Sporteinheit absolviert. Erst nach sieben Tagen mussten wir das Gerät erstmals aufladen. Beim Testende war dann noch ein Restakku von 63 Prozent verfügbar. Die Laufzeit von 14 Tagen ist bei ca. 1,5 Stunden Sport pro Tag also durchaus realistisch. In diesem Punkt schlägt die Watch GT alle Konkurrenten. Zum Vergleich: Die neue Samsung Galaxy Watch hielt in unserem Alltagstest sehr gute vier Tage durch. Hier handelt es sich jedoch um eine „echte“ Smartwatch, mit der man auch viele andere Dinge erledigen kann. Deshalb hinkt dieser Vergleich etwas, was die beeindruckende Laufzeit der Watch GT jedoch keinesfalls schmälert. Zum Aufladen gibt es eine magnetische Docking-Platte, die dank ihrer kompakten Bauweise überall mit hin genommen werden kann.

© oe24.at/digital Das kleine Ladepad sitzt dank integriertem Magnet bombenfest.

Funktionen

Neben allen klassischen Fitness-Funktionen (Zählen von Schritten, Aufzeichnung des Sitzstatus, Tracking von Aktivitäten mit hoher oder niedriger Intensität) hat Huawei auch mehrfache Sportmodi für viele Outdoor-, Indoor- und Trainingsaktivitäten in die Watch GT integriert. Wichtig für (Wasser-)Sportler: Das Geärt ist auch bis zu 50 Meter wasserdicht. Auf der Rückseite ist ein Pulsmesser integriert, der im Test sehr exakt funktionierte. Kein Wunder, schließlich hat Huawei eigens die sogenannte TruSeen 3.0-Technologie zur Herzfrequenzüberwachung entwickelt. Diese kombiniert einen selbstlernenden Algorithmus und mehrere Sensoren für die individuelle Echtzeitmessung der Herzfrequenz. Und auch der integrierte GPS-Sensor hat uns im Test nie im Stich gelassen. Er unterstützt weltweit drei Satelliten-Positionierungssysteme (GPS, Glonass, Galileo) und ermöglicht somit eine schnelle und präzise Ortung. Zu den (überschaubaren) Smartwatch-Funktionen zählen Benachrichtigungen über Nachrichten, Telefonanrufe, Alarme oder auch Erinnerungen. Features von Wear OS oder watchOS (Apple Watch) Geräten wie Spracheingabe, direkte Antworten, Navigationsfunktion, Telefonieren, etc. sind mit der Watch GT aber nicht möglich.

© Huawei Huawei Watch GT Sport (hinten) und Classic.

Fazit

Huawei hat mit der Watch GT einen gelungenen Fitness-Tracker entwickelt und diesen in das Gehäuse einer Smartwatch gesteckt. Damit eignet sich das Gerät vor allem für Freizeitsportler die nicht ständig zwischen einem Fitness-Tracker und einer klassische Uhr bzw. Smartwatch wechseln wollen. Die edel aussehende und gut verarbeitete Watch GT kann man auch beim Restaurantbesuch tragen, ohne sich dabei als Sportfreak zu outen. Das größte Plus – neben den Fitness-Tracker-Aspekten - ist natürlich die beeindruckende Laufzeit. Dafür muss man bei den Smartwatch-Funktionen deutliche Abstriche in Kauf nehmen. Das dürfte die Zielgruppe aber ohnehin nicht stören. Sie dürfte sich eher über die günstigen Preise freuen. In Österreich ist die Watch GT ab sofort in der (von uns getesteten) Sport-Version zu einem unverbindlichen Richtpreis von 199 Euro und in der Classic-Version zum Preis von 229 Euro verfügbar. Damit liegt das Huawei-Wearable preislich unter der Galaxy Watch und der Apple Watch 4.

