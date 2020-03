Bald ist die mobile Nintendo-Konsole auch in "Koralle" erhältlich.

Mit der Switch Lite hat Nintendo ins Schwarz getroffen. Der kleine Bruder der Switch verkauft sich blendend . Damit das auch so bleibt, kommt in Kürze eine neue Farbvariante der mobilen Konsole in den Handel. Aktuell ist die Swicht Lite in den Farben Gelb, Grau und Türkis erhältlich.

© Nintendo

Switch Lite im Farbton Koralle

In der neuen Farbe dürfte die Konsole vor allem bei Kundinnen gut ankommen.

Am 24. April kommt die Nintendo-Konsole europaweit in der Farbe Koralle auf den Markt. Ansonsten gibt es keiner Unterschiede. Auch die neue korallenfarbene Version ist auf das Handheld-Spielen ausgelegt und wird um 219 Euro (UVP) verkauft. Im Handel ist die Konsole in den bisher erhältlichen Farben aber mittlerweile für unter 200 Euro erhältlich.

© Nintendo

Neues Top-Game

Auch die Verpackung passt sich an den neuen Farbton an.

Wenn die vierte Farbvariante der Switch Lite auf den Markt kommt, können die Nutzer gleich ein neues Top-Game spielen. Denn am 20. März erscheint Animal Crossing: New Horizons. Hier können sich die Gamer ihr ganz persönliches Inselparadies erschaffen.

