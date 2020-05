Preissturz bei großen 4K-Fernsehern

Hofer, Spar, MediaMarkt & Co. haben derzeit günstige Top-TVs im Angebot.

Fernseher zählen derzeit zu den begehrtesten Elektronikgeräten. In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen haben wohl viele Österreicher bemerkt, dass ihr aktuelles Gerät vielleicht doch nicht mehr das Gelbe vom Ei ist. Seit einiger Zeit boomen vor allem größere TVs. Fernseher mit einer Diagonale von 65 Zoll (164 cm) stehen dabei besonders hoch im Kurs. Da passt es ganz gut, dass nun gleich mehrere Anbieter derartige Geräte im Angebot haben. Wir zeigen vier aktuelle Beispiele von Hofer, Interspar, MediaMarkt und 0815.

Ordentliche Basisausstattung

Alle vier 65-Zoll-Geräte bieten eine 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), sind mit einem HD-Triple-Tuner (DVB-C, -T2, -S2) ausgestattet, verfügen über HDR und sind dank WLAN bzw. LAN internetfähige Smart TVs. Die Preisspanne reicht von unter 500 Euro bis knapp 1.000 Euro.

Medion (Hofer)

© Hersteller

Hofer verkauft seit Donnerstag (28. Mai) den Medion Life X16594 um 479 Euro. Zu den weiteren Highlights des Fernsehers zählen die Wireless Display Technologie (streamen von mobilen Geräten direkt auf dem Smart-TV), die Bedienung per Gratis-App sowie vorinstallierte Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video.

Samsung (Interspar)

© Hersteller

Im Online-Shop von Interspar gibt es ebenfalls seit diesem Donnerstag einen 65 Zoll großen 4K-TV. Konkret handelt es sich dabei um den Samsung RU7090. Zu den Highlights des Marken-Fernsehers zählen u.a. die Bedienung per Sprachassistent (Alexa oder Google Assistant) sowie die vorinstallierte Apple TV App und die Unterstützung von Apple AirPlay. Interspar verlangt für das Gerät derzeit 599 Euro – der Versand ist gratis.

Grundig (0815)

© Hersteller

Zum gleichen Preis (599 Euro) gibt es bei 0815 derzeit den Grundig 65 GUB 7060 Fire TV. Hier markiert die in der Fernbedienung integrierte Alexa-Sprachsteuerung von Amazon das Highlight. So wird der Smart TV bei Bedarf zur Smart-Home-Schaltzentrale. Zudem können alle TV-Inhalte per Stimme gestartet und gesteuert werden.

Sony (MediaMarkt)

© Hersteller

MediaMarkt hat derzeit einen günstigen High-End-Fernseher von Sony im Angebot. Der KD-65XG8505 kostete bei seinem Debüt im Vorjahr noch 1.799 Euro. Beim Elektronikfachhändler kostet er derzeit 997 Euro. Neben dem edlen Design mit superflachem Gehäuse stechen hier u.a. noch das hervorragende Betriebssystem (Android TV), die Bildwiederholungsfrequenz von 800 Hz, Sonys schneller X1-Prozessor, HDR10 und der geringe Stromverbrauch hervor.