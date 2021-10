Neben dem Smartphone Nova 9 wurden beim Launch-Event in Wien noch zwei besondere Wearables präsentiert.

Huawei hat bei seinem globalen Launch-Event am Donnerstag in Wien neben seinem Comeback-Smartphone Nova 9, das wir bereits ausgiebig testen konnten , noch zwei weitere Neuheiten vorgestellt. Und zwar aus dem Wearable-Bereich, in dem der chinesische IT-Riese extrem erfolgreich ist. Konkret handelt es sich dabei um die Watch GT 3 Serie sowie eine besonders originelle Version der kabellosen In-Ear-Kopfhörer FreeBuds 4.

Watch GT 3 Serie

Die neue GT-Serie der Smartwatch ist eine weitere Variante der vor einigen Monaten gestarteten Watch-3-Serie. Huawei verkauft die Watch GT 3 in zwei verschiedenen Größen - 46 mm und 42 mm. Wir konnten uns die Geräte bereits kurz ansehen. Beide smarten Uhren wirken äußerst edel. Dank des eleganten Designs könnte man sie problemlos auf exklusiven Events wie etwa dem Wiener Opernball tragen, um thematisch in der Bundeshauptstadt zu bleiben. In dieser fand nicht nur das Launch-Event statt, am Mittwoch hat Huawei in Wien zudem seinen ersten Flagship-Story Österreichs eröffnet .

Doch vom Aussehen sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn bei der neuen GT 3-Serie liegt der Schwerpunkt auf den Fitness-Anwendungen. Beide Modelle bieten über 100 Trainingsmodi, einen integrierten Trainingsplaner, eine verbesserte Standortbestimmung zur präzisen Aufzeichnung von Läufen und einen neuen Herzfrequenzmesser. Darüber hinaus wurde die Watch GT 3 Serie mit einer verbesserten SpO2-Überwachung (Sauerstoffgehalt im Blut) über den ganzen Tag sowie einer Schlafüberwachung ausgestattet.

Bei den Smartwatch-Funktionen zählt die Bluetooth-Anruffunktion zu den Highlights. Apps aus der App Gallery kann man beim GT-Modell im Gegensatz zu den anderen Watch 3-Modellen jedoch nicht installieren. Die Watch GT 3 Serie ist jedoch sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel und will mit einer langen Laufzeit punkten. Bei der 46-mm-Uhr beträgt diese laut Huawei bis zu 14 Tage und bei der 42-mm-Uhr bis zu 7 Tage. Die Watch GT 3 wird ab Ende November im österreichischen Handel erhältlich sein. Folgende Varianten werden angeboten:

Watch GT 3 46mm Active Edition 249 Euro

Watch GT 3 46mm Classic Edition 249 Euro

Watch GT 3 46mm Elite Edition 329 Euro

Watch GT 3 42mm Elegant Edition Armband aus Leder 249 Euro

Watch GT 3 42mm Elegant Edition Armband aus Metall 299 Euro



FreeBuds Lipstick

Für das meiste Aufsehen unter den Geräten, die Huawei im Rahmen des internationalen Launch Events in Wien vorstellte, sorgten die FreeBuds Lipstick. Als von diesen originellen Kopfhörern das erste Bild auf die riesige Leinwand projiziert wurde, dürften einige der rund 700 geladenen Gäste zunächst an einen Scherz gedacht haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Mit dieser außergewöhnlichen Sonderedition seiner erfolgreichen In-Ear-Kopfhörer bietet Huawei ein Alleinstellungsmerkmal. In der Damenwelt könnte sich dieses Wearable zum absoluten Must-Have entwickeln.

Auch von den FreeBuds Lipstick konnten wir uns bereits ein erstes Bild machen. Das Wearable verfügt über ein lippenstiftähnliches Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl mit schillerndem Glanzfinish. Im Inneren des Etuis befinden sich die FreeBuds 4 in einem leuchtenden Rot. In unserem Test haben die kabellosen In-Ear-Kopfhörer (in einer dezenteren Farbe), die mit jedem Android- oder iOS-Smartphone kompatibel sind, eine hervorragende Leistung abgegeben.

Eigentlich würden sich die auf Luxus getrimmten Earbuds hervorragend als Weihnachtsgeschenk für Freundin, Ehefrau, Mutter, etc. anbieten. In Österreich kommen die FreeBuds Lipstick voraussichtlich jedoch erst Anfang 2022 in den Handel. Aber es gibt ja auch Geburtstage, Hochzeitstage, den Muttertag und viele andere Gelegenheiten, an denen man das 249 Euro teure Wearable verschenken kann.