Neben dem besseren Display bietet die Nintendo-Konsole mehr Speicher, bessere Lautsprecher und eine neue Dockingstation.

In den vergangenen Monaten war vielfach darüber spekuliert worden, dass Nintendo eine neue Switch-Version mit verbessertem Display plane . Und nun ist die Switch 2021 offiziell: Der japanischen Spielekonzern rüstet seine Erfolgskonsole mit einem OLED-Bildschirm auf. 4K ist jedoch nicht an Bord, denn auch das 2021er-Modell hat die gleiche HD-Auflösung (720 p) wie die im März 2017 erschienene ursprüngliche Switch. Wird die neue Switch an den Fernseher angeschlossen, werden die Games nach wie vor in FullHD-Auflösung angezeigt.

Video zum Thema: Neue Nintendo Switch mit OLED ist da Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Verbesserungen

Nintendo will mit der verbesserten Version seiner Spielekonsole auch weiterhin vom Gaming-Boom in der Coronapandemie (siehe unten) profitieren. Das nun angekündigte Modell hat einen etwas größeren Bildschirm (7 Zoll statt 6,2 Zoll), mehr Speicher (64 statt 32 GB), bessere Lautsprecher und eine neue Docking-Station. Das Display arbeitet zudem mit der OLED-Technologie, die kontrastreichere Bilder ermöglicht als das bisherige LCD-Panel. Darüber hinaus haben OLED-Displays häufig kürzere Reaktionszeiten, was bei Videospielen ein großer Vorteil sein kann.

Verfügbarkeit und Preis

Laut Nintendo kommt die OLED-Switch Anfang Oktober 2021 in den Handel. In den USA wird die Konsole 350 US-Dollar kosten und ist damit um 50 Dollar teurer als das ursprüngliche Modell beim Start. Einen Europa-Preis haben die Japaner noch nicht verraten.

Corona sorgte für Verkaufsrekord

Nintendo profitierte bisher stark von der gestiegenen Popularität der Videospiele in der Coronazeit: Der Switch-Absatz stieg im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 37 Prozent auf fast 29 Millionen Geräte . Inzwischen bekam aber auch Nintendo die globale Halbleiter-Knappheit zu spüren, die unter anderem auch die Verkäufe der Playstation 5 und Xbox Series X bremst. Für das laufende Jahr wurde der Absatz von 25,5 Millionen Switch-Konsolen als Ziel ausgegeben.