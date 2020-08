Offizieller Clip zur PlayStation 5 sorgt für Furore.

Sony hat jetzt den ersten globalen Werbespot für die PS5 veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur spezielle Funktionen der Konsole, sondern deutet auch daraufhin, dass es bis zur Veröffentlichung der Preise und des Starttermins nicht mehr allzu lange dauern wird. Kein Wunder, dass PlayStation-5-Fans in Jubelstimmung sind.

“Play Has No Limits”

Das Video mit dem selbstbewussten Namen “Play Has No Limits” bietet u.a. einen Eindruck über die spezielle Soundausstattung (Tempest 3D AudioTech) der Konsole. Darüber hinaus beleuchtet der Spot das haptische Feedback des DualSens Wireless-Controllers . Letzteres dürften Spieler auf der neuen PS5-Konsole deutlich zu spüren bekommen.

Eindrücke zur neuen Technik

Natürlich ist auch die Grafik bombastisch. Im ersten globalen Werbespot der PS5, der auf YouTube veröffentlicht wurde, werden die Funktionen der neuen Konsole durch die Augen einer jungen Frau entdeckt und durch ihre Bewegungen dargestellt. Zu Beginn des Spots läuft sie über einen gefrorenen See und spürt die Risse der Eisoberfläche an ihren Füßen. Während sie Gefahr wittert, demonstriert das Auftauchen eines Kraken das haptische Feedback, welches Spieler durch den DualSense spüren können.

Mit Tempest 3D AudioTech kommen die Klänge im weiteren Verlauf des Videos aus allen Richtungen - vorausgesetzt die Soundausstattung in den eigenen vier Wänden stimmt. Die Frau reagiert im Spot auf alles, was sie hört – egal, ob die Töne von vorne, von der Seite, von oben oder von hinten kommen. Wenn die Hauptfigur am Ende ihren Bogen zieht, können Spieler die Spannung der Bogensehne dank der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers spüren.

Verfügbarkeit

Laut Sony kommt die PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Laut diversen Leaks soll sie in Europa am 21. November starten und 399 Euro (digital) bzw. 499 Euro (mit Disc-Laufwerk) kosten.

