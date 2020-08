Für Fans der PlayStation 5 gibt es eine äußerst erfreuliche Nachricht.

Wer aufgrund der Coronakrise bis jetzt am pünktlichen Starttermin der PlayStation 5 gezweifelt hat, kann durchatmen. Denn nun gilt es als fix, dass die neue Top-Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommt. Sony hat nämlich mit der Auslieferung der ersten PS5-Konsolen begonnen.

Sony liefert die ersten PS5-Konsolen aus

Das berichtet die stets bestens informierte Techwirtschaftsseite Digitimes. Nachem Sony zuletzt die Produktion der PS5 verdoppelt hat , wurden laut dem Bericht nun die ersten fertigen Konsolen an die Partner versendet. Konkret würden die ersten Retail-Exemplare der PlayStation 5 von Sonys Backend-Partnern ASE Technology (Advanced Semiconductor Engineering) und Greatek Electronics ausgeliefert. Bei den ersten Händlern stehen sie also schon bald in den Lagern und warten dort auf den offiziellen Verkaufsstart.

Gesamtauslieferung höher als bei der PS4

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere gute Nachricht. Wie HardwareTimes berichtet, sei die erste Liefercharge nicht allzu groß ausgefallen. Hier wurde offenbar ein reibungsloser Ablauf getestet. Die nächste Charge der PS5-Konsolen an die Händler soll jedoch schon deutlich umfangreicher ausfallen. Zudem heißt es in dem Bericht, dass die Gesamtauslieferung der PlayStation 5 bis zum Marktstart um 10 Prozent höher ausfallen soll, als bei der PlayStation 4.

Preis und Starttermin

Den genauen Starttermin und den offiziellen Preis der neuen Top-Konsole hat Sony noch immer nicht verraten. Laut diversen Leaks soll die Variante mit Disc-Laufwerk jedoch 499 Euro kosten. Zudem sollen beide PS5-Konsolen (auch die rein digitale Variante) ab 20. November 2020 in Europa auf den Markt kommen.

