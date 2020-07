Design der Verpackung orientiert sich am Stil der Konsole.

Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass die Spiele für die PS5 deutlich teurer werden könnten , als jene für die PS4, gibt es nun wieder erfreulichere Neuigkeiten zu den Games der PlayStation 5. Sony hat auf Twitter nun nämlich ein erstes Foto veröffentlicht, das zeigt, wie die Hüllen der Spiele aussehen werden.

So sehen die Hüllen der PS5-Games aus

Zwar werden viele Games mittlerweile rein digital verkauft, dennoch gibt es nach wie vor Spieler, die den Titel real in Händen halten möchten. Zudem macht sich eine große Sammlung auch in einer Vitrine richtig gut. Deshalb bietet Sony die PS5 ja auch in zwei Varianten an – eine mit Blu-ray-Laufwerk und eine ohne. Als Anschauungsbeispiel der PS5-Hüllen dient der neue Blockbuster Spider Man „Miles Morales“:

Kleine, aber feine Unterschiede

Große Überraschungen bleiben aus, denn allzu viel hat sich im Vergleich zu den Hüllen der PS4-Games nicht getan. Insgesamt wirkt die Aufmachung aber etwas reduzierter. Darüber hinaus dominieren abseits des Titelfotos die Farben der PlayStation 5 – Weiß, Blau und Schwarz. Und natürlich darf auch das neue PS5-Logo nicht fehlen. Dieses ist nicht mehr auf einem blauen Hintergrund in weißer Schrift ausgeführt sondern erscheint auf weißem Hintergrund mit schwarzer Schrift.

