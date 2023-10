Musikplattform Spotify wird teurer

Flucht vor Twitter & Musk: Alle wollen jetzt Bluesky Elon Musk sorgt auf Twitter, das er auf X umbenannt hat, für immer mehr Wirbel. Der einstige Twitter-Gründer Jack Dorsey lockt indes auf Bluesky Millionen an neuen Followern an. Wie es im Himmel ist. Was die neue Social Media Plattform kann