Nach Hackerangriff: Gute Nachricht für MediaMarkt-Kunden

In den heimischen Filialen ist das Einkaufen weiter möglich; auch der Onlineshop funktioniert.

Wie berichtet, wurde MediaMarkt-Saturn Deutschland Opfer einer massiven Hackerattacke . Dabei wurden die Daten Tausender Server verschlüsselt. Angeblich verlangen die Cyberkriminellen 50 Millionen Dollar, um die Daten wieder zugänglich zu machen. Von dem Angriff sind auch die restlichen Länder (insgesamt 13) betroffen, in denen MediaMarkt und Saturn mit Filialen vertreten sind. Für heimische Kunden gibt es im gerade anlaufenden Weihnachtsgeschäft aber eine gute Nachricht.

Einkauf in Filialen weiter möglich

Hierzulande ist das Einkaufen in allen MediaMarkt-Filialen weiter möglich. Es könnte jedoch zu leichten Einschränkungen kommen, so der Elektronikhändler auf seiner Webseite. Geschenkgutscheine könnten derzeit nicht eingelöst werden. Zudem sei der Umtausch von Produkten aktuell nicht möglich. Bei Kartenzahlungen könnte es zu Wartezeiten kommen. Die Lieferung von im Markt lagernden Produkten ist laut MediaMarkt uneingeschränkt möglich. Außerdem könnten auch online bestellte Waren nach Erhalt der Abholbestätigung per E-Mail ganz normal abgeholt werden.

Onlineshop funktioniert

Im Onlineshop kann ebenfalls eingekauft werden. Lediglich die Zustellart „Abholung im Markt“ (Click&Collect) stehe bei Bestellungen vorübergehend nicht zur Verfügung.

Nachricht an Kunden und "Black"-Aktion

Abschließend bittet MediaMarkt Österreich seine Kunden noch um Verständnis und versichert, dass mit Hochdruck an der Behebung der Einschränkungen gearbeitet wird. Für den Elektronikhändler und die Kunden dürfte aber ohnehin am wichtigsten sein, dass das Einkaufen weiter möglich ist. Denn derzeit läuft unter anderem gerade eine Black-November-Aktion mit zahlreichen vergünstigten Angeboten.

