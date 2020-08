Nächster Star-Regisseur für Apple TV+

Gute Nachricht für alle Abonnenten von Apple TV+ . Hollywoodregisseur Martin Scorsese ("Departed") wird für Apples Streamingdienst Filme und TV-Formate produzieren. Der Oscar-Gewinner gesellt sich mit seiner Produktionsfirma Sikelia Productions zu prominenten Namen wie Oprah Winfrey, Ridley Scott oder Alfonso Cuaron, die ebenfalls für Apple TV+ neue Inhalte entwickeln sollen. Der Vertrag soll Apple zufolge über mehrere Jahre laufen.

Bereits im Frühjahr hat das Technologie-Unternehmen bekanntgegeben, das neue Scorsese-Drama "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zu produzieren. Mit Streamingdiensten hat der 77-jährige Scorsese bereits Erfahrungen gemacht, wurde doch sein mehrfach Oscar-nominierter Mafiathriller "The Irishman" nur kurze Zeit nach dem Kinostart bei Netflix gezeigt.