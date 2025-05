Netflix-Aus im Juni! DIESE Geräte sind jetzt betroffen

Nutzer älterer Amazon Fire TV-Geräte sollten aufmerksam sein: Der beliebte Streamingdienst Netflix wird auf einigen dieser Geräte schon bald nicht mehr funktionieren.

Besonders betroffen sind Modelle, die bereits viele Jahre alt sind. Wer weiterhin Serien und Filme streamen möchte, sollte sich über Ersatzgeräte informieren.

Netflix zieht sich von alten Amazon Fire TVs zurück

Ab dem 3. Juni 2025 wird Netflix auf bestimmten älteren Amazon Fire TV-Geräten nicht mehr verfügbar sein. Das hat der Streaminganbieter in einer Mitteilung an betroffene Nutzer bestätigt. In der E-Mail heißt es, dass Geräte aus der ersten Generation, wie der Fire TV Stick von 2014, die Fire TV Box von 2014 sowie der Fire TV Stick aus dem Jahr 2016, nicht mehr unterstützt werden.

Netflix schreibt: „Laut unseren Nutzungsdaten haben Sie Netflix in den letzten 12 Monaten auf einem Fire TV Streaming Media Player der ersten Generation genutzt. Netflix wird die Unterstützung für diese Streaming Media Player am 3. Juni 2025 einstellen.“

Mögliche Gründe für das Ende der Unterstützung

Offiziell wurde kein genauer Grund genannt. Es liegt jedoch nahe, dass die betroffenen Geräte mit modernen technischen Anforderungen von Netflix nicht mehr mithalten können. Dazu zählen vor allem neue Standards für Bildqualität (z. B. 4K oder HDR) und Tonformate, die von älteren Geräten nicht oder nur unzureichend unterstützt werden. Außerdem stellt Amazon (US-amerikanisches Unternehmen) bereits seit längerer Zeit keine Software-Updates mehr für diese älteren Modelle zur Verfügung. Ohne regelmäßige Updates kann die Funktionalität eingeschränkt sein oder ganz entfallen.

Diese Möglichkeiten haben Nutzer jetzt

Wer von der Änderung betroffen ist, steht nicht vor einer großen Hürde. Neue Streaming-Sticks sind heutzutage zu günstigen Preisen erhältlich. Ein aktueller Fire TV Stick mit HD-Streaming kostet etwa 30 Euro (Stand: Mai 2025). Modelle mit 4K-Unterstützung liegen preislich etwas darüber, bieten dafür aber eine deutlich bessere Bildqualität. Wer weiterhin Netflix am Fernseher nutzen möchte, sollte sich also rechtzeitig um ein Ersatzgerät kümmern. Neben Amazon bietet auch Google mit dem Chromecast, Apple mit Apple TV sowie viele Smart-TV-Hersteller entsprechende Alternativen an.