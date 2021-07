× Netflix-Ausfall verärgert Tausende Nutzer

Kunden des Streaming-Dienstes blickten zur besten Sendezeit in die „schwarze Röhre“.

Für Tausende Netflix -Nutzer im deutschsprachigen Raum war der Sonntagabend zum Vergessen. Mitten in der besten Sendezeit ging bei dem Viedeostreaming-Dienst nichts mehr . Anstatt der Lieblingsserie oder des gewünschten Blockbusters erschien am TV-Gerät nur die Meldung „Netflix hat einen Fehler festgestellt“. Auf Twitter gaben viele Nutzer zudem an, dass sie ihren Account vorübergehend nicht nutzen konnten.

Tausende Meldungen

Wie ein Blick auf die österreichische und deutsche Seite von „Allestörungen“ zeigt, gab es zwischen 21:00 Uhr und kurz nach 22:00 Uhr zahlreiche Meldungen über Probleme. In Österreich waren einige Hundert in Deutschland einige Tausend Nutzer betroffen.

© Screenshot: allestörungen.at/de ×

© Screenshot: allestörungen.at/de ×

Ursache bleibt ein Rätsel

Netflix hat sich zur Ursache des Problems noch nicht geäußert. Meistens werden die Nutzer in solchen Fällen via Social Media informiert. Dieses Mal wurden die User jedoch ratlos zurückgelassen. Kein Wunder, dass via Twitter & Co. schnell Fragen auftauchten wie „Wer hat jetzt Netflix abgeschaltet? Oder ist es wieder meine Internetleitung“