Netflix-Hammer: Diese nervige Einstellung fällt ab jetzt weg

Der beliebte Streaming-Anbieter Netflix hat ein längst überfälliges Upgrade der TV-Anwendung herausgebracht, das eine der lästigsten Funktionen beseitigt.

Der Streaming-Riese hat das Update zusammen mit einer beliebten Serie angekündigt. Netflix bietet jetzt Untertitel an, die nur gesprochene Dialoge enthalten.

Diese neuen Untertitelpakete bieten keine Beschreibungen von Soundeffekten, die häufig vorkommen, wie zum Beispiel [Regenprasseln] oder [Telefon klingelt], oft bekannt auf Englisch unter [rain patters] oder [phone buzzes] .

Für die "Untertitel-Genießer"

Sie werden erstmals mit der fünften Staffel der äußerst beliebten Thrillerserie "You" verfügbar sein. Während die Beschreibungen für Hörgeschädigte nützlich sein können, gibt Netflix bekannt, dass dieses Update für diejenigen gedacht ist, die Untertitel einfach nur genießen und die Details unnötig finden.

Das teilte der Streaming-Dienst am Dienstag mit: "Fünfzig Prozent der Amerikaner geben an, dass sie die meiste Zeit Inhalte mit Untertiteln ansehen." Diese Gewohnheit spiegelt sich auch auf Netflix wider - fast die Hälfte aller Sehstunden auf Netflix in den USA wird mit Untertiteln oder Untertiteln angesehen, also machen wir das Erlebnis für unsere Mitglieder noch besser.

Was man beachten muss

Sobald man nämlich die Netflix-App auf dem Fernseher öffnet, gibt es jetzt zwei Optionen: Englisch und Englisch (CC). Englisch enthält alle Stichwörter und Sprechernamen, wenn man detailliertere Untertitel wünscht, und Englisch (CC) hält sich an das Drehbuch.

Netflix fuhr fort: "Und wir machen nicht bei Englisch halt - diese Untertitel werden künftig bei allen neuen Netflix-Originalen in jeder von uns angebotenen Sprache zusätzlich zu SDH/CC verfügbar sein. Was für ein Netflix-Durchbruch!