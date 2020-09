Netflix zockt heimische Kunden ziemlich ab

Im weltweiten Vergleich zählt Österreich zu den teuersten Netflix-Ländern.

Wer gerne Filme oder Serien schaut, entscheidet sich häufig für ein Angebot eines Streaming-Dienstes. Weltmarktführer ist Netflix. Der US-Anbieter ist auch hierzulande sehr beliebt. Doch zuletzt sorgte eine neuerliche Erhöhung der Abo-Preise für Unmut bei den Nutzern. Daran konnte auch das jüngst gestartete Gratis-Angebot , das sogar ohne Anmeldung genutzt werden kann, nichts ändern.

Österreich ist teures Netflix-Pflaster

Und heimische Netflix-Kunden, die der Meinung sind, dass die Abo-Preise ziemlich hoch sind, liegen richtig. Das zeigt die aktuelle Analyse von comparitech. Die nun veröffentlichte heurige Ausgabe des jährlichen Ländervergleichs zeigt, dass Österreich zu einem der teuersten Netflix-Pflastern der Welt gehört.

Beim Premium-Abo weltweit auf Platz 5

Konkret haben wir das siebt-schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis für Netflix weltweit. Laut den Experten von comparitech liegt das am vergleichsweise geringem Angebot an Filmen und Serien und der überdurchschnittlich hohen monatlichen Abo-Gebühren. Beim Standard-Abo für 12,99 Euro pro Monat landen wir am 7. Platz der teuersten Länder, beim Premium-Abo (17,99 Euro) belegt Österreich sogar Rang 5. Hier müssen lediglich die Netflix-Kunden aus der Schweiz, Dänemark, Finnland und Schweden noch tiefer in die Tasche greifen.

Teuerste Länder beim HD-Abo

Land Serien-Angebot Film-Angebot Alle Inhalte Kosten für HD-Abo Kosten in US-Dollar Preis pro Titel HD-Abo ($) Schweiz 1489 2837 4326 CHF 16.90 $18.55 $0.00214 Dänemark 1287 2521 3808 DKK 99 $15.82 $0.00208 Finnland 1282 2392 3674 EUR 11.99 $14.26 $0.00194 Portugal 1315 2253 3568 EUR 10.99 $13.07 $0.00183 Spanien 1388 2586 3974 EUR 11.99 $14.26 $0.00179 Griechenland 1190 2570 3760 EUR 10.99 $13.07 $0.00174 Österreich 1475 2977 4452 EUR 12.99 $15.45 $0.00174 Italien 1326 2808 4134 EUR 11.99 $14.26 $0.00172 Belgien 1493 2707 4200 EUR 11.99 $14.26 $0.00170 Schweden 1293 2504 3797 SEK 109 $12.57 $0.00166

Teuerste Länder beim Premium-Abo

Land Serien-Angebot Film-Angebot Alle Inhalte Kosten für Premium-Abo Kosten in US-Dollar Preis pro Titel - Premium ($) Schweiz 1489 2837 4326 CHF 21.90 $24.04 $0.00139 Dänemark 1287 2521 3808 DKK 129 $20.62 $0.00135 Finnland 1282 2392 3674 EUR 15.99 $19.02 $0.00129 Schweden 1293 2504 3797 SEK 159 $18.33 $0.00121 Österreich 1475 2977 4452 EUR 17.99 $21.40 $0.00120 Norwegen 1290 2454 3744 NOK 159 $17.94 $0.00120 Spanien 1388 2586 3974 EUR 15.99 $19.02 $0.00120 Portugal 1315 2253 3568 EUR 13.99 $16.64 $0.00117 Italien 1326 2808 4134 EUR 15.99 $19.02 $0.00115 Belgien 1493 2707 4200 EUR 15.99 $19.02 $0.00113

Brasilien und Südafrika am günstigsten

In Österreich zahlt man pro verfügbarem Inhalt (Serien und Filme) im Schnitt 0,00174 Dollar (HD) bzw. 0,00120 Dollar (Premium). Zum Vergleich: In Brasilien, dem kostengünstigsten Land für das Standard-Abo, werden pro Monat nur 5,99 US-Dollar bzw. 0,00070 US-Dollar pro Inhalt fällig. Beim Premium-Abo steigen die Netflix-Kunden in Südafrika am besten aus (9,83 Dollar pro Monat / 0,00045 US-Dollar pro Inhalt).

