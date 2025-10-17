Neue iOS-Funktion macht endlich Schluss mit Spam-Anrufen

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Handynutzer von unbekannten Nummern angerufen werden. Meist steckt dahinter Werbung oder Betrug. Jetzt hat Apple ein neues Werkzeug vorgestellt, das helfen soll, diese lästigen Anrufe zu stoppen.

Die Funktion nennt sich „Nach Grund des Anrufs fragen“ und ist mit der neuen Software iOS 26 verfügbar.

So funktioniert die neue Abfrage

Wenn diese Einstellung aktiv ist, prüft das iPhone eingehende Anrufe von Nummern, die nicht im Adressbuch gespeichert sind. Bevor der Anruf durchgestellt wird, muss der Anrufer kurz angeben, warum er anruft – etwa „Wegen Termin morgen“ oder „Rückruf zur Lieferung“. Erst wenn diese Eingabe erfolgt ist, läutet das Telefon. Auf dem Bildschirm wird dann der angegebene Grund angezeigt.

Das hilft, unerwünschte Anrufe gleich zu erkennen und sie bei Bedarf zu blockieren.

Aktivierung der Funktion

Damit die Abfrage funktioniert, muss das iPhone mit iOS 26 oder einer neueren Version laufen. Der Filter lässt sich auf zwei Wegen aktivieren:

Direkt über die Telefon-App:

Öffnet die Telefon-App. Tippt auf das Symbol für Filter. Wählt „Filter verwalten“.

Über die allgemeinen Einstellungen:

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf Apps und wählt Telefon. Scrollt zum Abschnitt Unbekannte Nummern prüfen. Aktiviert dort die Option „Nach Grund des Anrufs fragen“.

Wer Anrufe von unbekannten Nummern lieber gar nicht hören möchte, kann alternativ die Funktion „Stummschalten“ auswählen. In diesem Fall klingelt das Telefon bei unbekannten Nummern nicht, die Anrufe werden aber in der Anrufliste angezeigt.

Aktuell ist die Funktion noch nicht überall nutzbar. Sie steht derzeit nur in manchen Ländern zur Verfügung – unter anderem in Deutschland. In Österreich und der Schweiz ist sie laut Apple derzeit noch nicht aktiv. Zudem schaltet sich die Funktion automatisch ab, wenn das iPhone im Stromsparmodus ist oder sich im Roaming befindet (also im Ausland verbunden ist).