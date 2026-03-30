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Tanken Tankstelle Frau Sprit
© Getty Images

Ab April

Neue Spritpreis-Regel: Billiger tanken mit Google Maps

30.03.26, 16:59
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Ein Blick aufs Handy spart Autofahrern bares Geld, denn: Google Maps zeigt künftig an, wo es aktuell den günstigsten Sprit gibt. 

Seit März dürfen Tankstellen hierzulande ihre Preise nur noch an maximal drei Tagen in der Woche erhöhen. Die neue Spritpreis-Regelung soll wilden Preisschwankungen entgegensetzen. 

Passend dazu bietet Google Maps jetzt eine neue, sehr hilfreiche Funktion: Wer in der App nach "Tankstelle" sucht, bekommt direkt aktuelle Preise für Benzin und Diesel angezeigt. Diese Infos lassen sich auch entlang einer Route einfügen - als Tankstopps mit Preisübersicht.

Nur einen Haken gibt es - die Funktion ist allein in der Handy-App verfügbar, nicht am PC. Aber Achtung: Ein langer Umweg zur billigeren Tankstelle kann leicht zur Kostenfalle werden.

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