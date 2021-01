Nachdem es zuletzt geheißen hat, dass der elektronische Impfpass (e-Impfpass) "erst" im Herbst 2021 starten werde , scheint es nun - ähnlich wie bei den Massenimpfungen - auch hier schneller zu gehen. Laut dem Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, ist der elektronische Impfpass (e-Impfpass) nicht nur "voll einsatzbereit", sondern kann mit ihm auch die Durchimpfungsrate tagesaktuell erfasst und abgerufen werden. Damit könne er zum "entscheidenden Faktor" für den Sieg über die Corona-Pandemie werden, meinte Lehner in einer Aussendung. In Italien gibt es bereits jetzt ein Dashboard, das die Corona-Impfungen in Echtzeit anzeigt.