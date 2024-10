Neuer E-Reader geleakt: Das kann die 12. Kindle-Generation

Vorab-Leaks sorgen für einen ersten Einblick in den neuen E-Reader von Amazon.

Amazon will die nächste Generation seines E-Readers in naher Zukunft vorstellen. Doch noch vor der offiziellen Vorstellung gibt es bereits geleakte Details über den neuen Kindle. So gab es bereits im September erste Fotos des "Kindle Paperwhite" im kanadischen Web-Portal "Good E-Reader" zu sehen, unter anderem von der Verpackung sowie technischen Spezifikationen.

Was aus internationalen Medienberichten bisher bekannt ist, soll der Kindle in 12. Generation mit einem größeren 7-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, während das Einsteigermodell, das bereits geleakt wurde, einen 6-Zoll-Display haben wird. Das neue Display bietet ein höheres Kontrastverhältnis und kann bis zu 25 Prozent heller leuchten. Allerdings: Nutzer müssen beim Einsteigermodell auf die Farbtemperatur-Einstellungen verzichten, die im Paperwhite-Modell verfügbar sein werden. Zudem wird der kommende Kindle mit 16 Gigabyte internem Speicher, einem Dark Mode für angenehmeres Lesen und einer Funktion für schnelleres Umblättern versehen sein.

Preislich soll der Kindle Paperwhite bei rund 115 Euro liegen. Die Kids Edition hingegen wird man mit einer zweijährigen Garantie sowie einem Abonnement für Amazon Kids+ für knapp 140 Euro erwerben können. Das Kids+ Abo wird jedoch nur für sechs Monate angeboten, während frühere Modelle ein kostenloses Jahresabonnement beinhalteten. Nach Ablauf der Test-Zeit belaufen sich die Kosten für das Abo auf 4,99 Euro im Monat für Prime-Mitglieder und 7,99 Euro für Kunden ohne Prime-Zugang.