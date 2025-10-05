Neues Update: Android Auto wird noch besser

Google bringt neue Features für ihr Android Auto. Die neuen Tools sollen gegen Ablenkung helfen und neue Funktionen für das Telefonieren haben.

Der Tech-Gigant Google erweitert Android Auto um neue Funktionen. Dadurch sollen die Sicherheit und der Komfort während der Autofahrt erhöht werden.

Die neuen Funktionen Call Screening und Call Notes sollen gegen Ablenkung helfen. Mithilfe von Call Screening sollen unerwünschte Anrufe vermieden werden, so "Phone Arena". Mit Call Notes können Autofahrer während der Fahrt aus wichtigen Gesprächsinhalten eine Textzusammenfassung erstellen.

Konkurrenz zu Apple

Das neue Update steht für alle Märkte mit Pixel-Telefonen zur Verfügung. Sie sollen die Sicherheit für den Fahrer erhöhen.

Ein ähnliches Feature bietet Apple für ihr CarPlay an. Google will mit den neuen Funktionen eben diese Konkurrenz verstärken.