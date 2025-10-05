Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Neues Update: Android Auto wird noch besser
© Renault

Schlauer & sicherer

Neues Update: Android Auto wird noch besser

05.10.25, 12:58
Teilen

Google bringt neue Features für ihr Android Auto. Die neuen Tools sollen gegen Ablenkung helfen und neue Funktionen für das Telefonieren haben. 

Der Tech-Gigant Google erweitert Android Auto um neue Funktionen. Dadurch sollen die Sicherheit und der Komfort während der Autofahrt erhöht werden.

Die neuen Funktionen Call Screening und Call Notes sollen gegen Ablenkung helfen. Mithilfe von Call Screening sollen unerwünschte Anrufe vermieden werden, so "Phone Arena". Mit Call Notes können Autofahrer während der Fahrt aus wichtigen Gesprächsinhalten eine Textzusammenfassung erstellen.

Konkurrenz zu Apple

Das neue Update steht für alle Märkte mit Pixel-Telefonen zur Verfügung. Sie sollen die Sicherheit für den Fahrer erhöhen.

Ein ähnliches Feature bietet Apple für ihr CarPlay an. Google will mit den neuen Funktionen eben diese Konkurrenz verstärken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden