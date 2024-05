OpenAI jagt mit neuem Sprachassistenten Google und Co.

Die Macher von ChatGPT stellen am Montag ihr neuestes Produkt vor: einen Sprachassistenten, der mit Usern auf "menschliche Art und Weise" kommuniziert.

Im Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, die sich an "menschlicher Kommunikation" orientiert, hat OpenAI kräftig angezogen. Schon am Montag (19:00 Uhr MESZ) wollen die Macher von ChatGPT im Zuge ihrer "Spring Updates" einen brandneuen Sprachassistenten vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Testversion, die schon bald auf den Markt gebracht werden könnte.

Sprachassistent im Dialog mit Usern

Der Sprachassistent soll imstande sein, sich mit Usern zu unterhalten. Dabei schafft er es sogar, unterschiedliche Tonlagen exakt zu deuten, wenn etwa eine sarkastische Bemerkung gemacht wird. Zudem soll der Assistent in der Lage sein, diverse Audio-Files sowie Fotos und Bilder richtig zu lesen, um sie in die Kommunikation mit einfließen zu lassen. Aber auch Schulaufgaben für Unterrichtsfächer wie Mathematik können mit seiner Hilfe gemeistert werden, ebenso wie Echtzeitübersetzungen, wie User es schon von Google Lens her kennen.

Konkurrenz für Apple und Google

Spekulationen in den sozialen Netzwerken befeuerten zuletzt Gerüchte um eine eigene Suchmaschine der ChatGPT-Entwickler. Diese wurden nun dementiert. Eine ernstzunehmende Konkurrenz für Apple und Google ist der neue Sprachassistent aber allemal.