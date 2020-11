Abholung im Geschäft nicht möglich – dennoch kann man vorbestellte PlayStation-5-Konsolen bekommen.

Viel schlimmer konnte es für jene glücklichen PS5-Fans, die bei der ersten Vorbestellrunde eine der begehrten Konsolen ergattert haben, nicht kommen. Eigentlich wollten sie sich ihre Konsole am Donnerstag, den 19. November, im Geschäft ihrer Wahl abholen. Doch da die Shops aufgrund des zweiten harten Lockdowns bis 7. Dezember schließen müssen, ist das nun nicht möglich. Trotzdem lebt die Chance, dass die Käufer ihre PlayStation 5 schon bald in Händen halten können.

>>>Nachlesen: PS5-Fans dürfen jubeln: Nachschub ist im Anflug

MediaMarkt liefert

Wer sich die PS5 bei MediaMarkt auf Abholung vorbestellt hat, kann sie sich nun liefern lassen. Der Elektronikfachhändler hat sich diesbezüglich in einem Facebook-Posting geäußert. Und wie die vielen positiven Einträge zeigen, funktioniert die Umstellung von Abholung auf Lieferung problemlos. Einige Kunden haben die Änderung in den vergangenen Tagen noch direkt in einem der Märkte getätigt. Mittlerweile funktioniert das über die Hotline.

© Screenshots

Gamestop hält am Laufenden

Bei Gamestop hat man derzeit noch keine offizielle Lösung parat (Stand: 17. November; 10:00 Uhr). Dieser Händler rät allen Vorbestellern, sich via Facebook über den Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten. Im entsprechenden Facebook-Posting von Dienstagvormittag heißt es: „Bitte habt noch ein bisschen Geduld was PS5-Informationen angeht. Wir können euch bald mehr mitteilen“.

Lange Lieferwege und -zeiten

Bei manchen heimischen Händlern sieht es nicht so gut aus. Sie bekommen die vorbestellten PS5-Konsolen aus einem Lager in Deutschland. Deshalb wird sich hier die Lieferung bei einigen Vorbestellern um einige Tage verzögern. Sie werden ihre PlayStation 5 also erst in der nächsten oder übernächsten Woche ausprobieren können. Die meisten Betroffenen wurden über die Verzögerung per Mail informiert.

>>>Nachlesen: Wegen Corona: PS5 gibt´s zum Verkaufsstart nur online

Fazit

Die Situation ist allgemein schwierig. Dass es zu einem zweiten harten Lockdown kommt, konnten die Händler beim Vorbestellstart der PS5 nicht wissen. Und den Release-Termin am 19. November hat Sony bereits vor vielen Wochen festgelegt . Alle Vorbesteller, die noch nicht wissen, wie sie an ihre Konsole kommen, sollten sich direkt bei ihrem Händler informieren. Sollte dieser auf seiner Homepage oder seinen Social-Media-Kanälen von sich aus keine Infos zur Verfügung stellen, sollte er direkt - via Hotline oder E-Mail - kontaktiert werden.

>>>Nachlesen: PS5 unterstützt Disney+, Netflix, Spotify & Apple TV

>>>Nachlesen: Das ist die Benutzeroberfläche der PS5

>>>Nachlesen: PlayStation-Chef verrät unglaublichen PS5-Rekord

>>>Nachlesen: PlayStation 5: Preis und Starttermin sind da