"eBay für Drogen" hatte fast eine halbe Million Nutzer - weltweit größter Darknet-Marktplatz.

In Deutschland ist ein großer Schlag gegen illegale Machenschaften im Darknet gelungen. Ermittler haben den nach eigenen Angaben wohl weltweit größten illegalen Marktplatz im "schwarzen Internet" ausgehoben und den mutmaßlichen Betreiber festgenommen. Die Plattform mit der Bezeichnung DarkMarket - eine Art "eBay für Drogen" - sei am Montag geschlossen und die Server abgeschaltet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Der 34-jährige mutmaßliche Betreiber, ein Australier, sei am Wochenende nahe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden.

Weltweit größter Darknet-Marktplatz

"Der DarkMarket war bis zum Zeitpunkt der Schließung mit seinen fast 500.000 Nutzern und mehr als 2.400 Verkäufern der wohl weltweit größte Darknet-Marktplatz", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Geführt wurden die Ermittlungen von der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) und der Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Auch ausländische Behörden waren beteiligt.

