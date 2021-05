Pornhub-König enttarnt: So reagiert seine Frau

''Man muss bei diesen Geschäften auch an die Kinder denken'', so die Milliardärsgattin.

Linz. Das britische Onlinemagazins Tortoise Media und die heimische Rechercheplattform "Dossier" haben die Eigentumsverhältnisse der umstrittenen Website "Pornhub" und des Konzerns dahinter unter die Lupe genommen. Mehrheitseigentümer soll der Oberösterreicher Bernd Bergmair aus Ansfelden bei Linz sein. Dieser habe gegenüber den beiden Medien bisher jede Stellungnahme abgelehnt. Der Oberösterreicher soll laut Schätzung der britischen Sunday Times rund 1,4 Milliarden Euro schwer sein soll.

Im Dezember ging "MindGeek", dem Unternehmen hinter "Pornhub", gegen seine nicht verifizierten Nutzer vor, nachdem ein Zeitungsbericht behauptet hatte, dass das Unternehmen von missbräuchlichen Inhalten – einschließlich Kinderpornografie – profitiert.

"MindGeek" ist in den USA derzeit mit einer Sammelklage konfrontiert. "Pornhub" wird Fahrlässigkeit vorgeworfen, da anscheinend viele Videos hochgeladen wurden, ohne dass eine Altersüberprüfung erforderlich war.

Ehefrau des Mehrheitseigentümers ist verzweifelt

Bernd Bergmair ist mit dem brasilianischen Model Priscilla Bergmair (Mode-Bloggerin) verheiratet und hat drei Kinder. Jüngste Fotos zeigen ihn vor seiner Londoner Villa. Nach den Enthüllungen, dass Bernd Bergmair der Mehrheitseigentümer von "Pornhub" sei, meldete sich jetzt seine Frau zu Wort. Priscilla sagt in einem Interview mit der "The Sunday Times" nichts von den rechtlichen Problemen, die "Pornhub" hat, gewusst zu haben. "Ich war völlig außer mir ... Das einzige, was er mir sagte, ist, dass er wünscht, er wäre nicht dabei, und ich denke, er wird es nicht sehr bald sein", so Priscilla.

"Man muss bei diesen Geschäften auch an die Kinder denken", sagt die Milliardärsgattin und Mutter. Sie beteuert die Unschuld ihres Ehemannes: Bernd Bergmair habe nichts mit illegalen Minderjährigen-Videos zu tun.

Eine der bekanntesten Marken im Pornogeschäft

"Pornhub" ist eine der bekanntesten Marken im Pornogeschäft. Nach eigenen Angaben besuchen rund 130 Millionen Menschen pro Tag die Website. Dahinter stünde der Konzern Mindgeek, hinter dem wiederum ein weitverzweigtes Firmennetz stecken würde, so der "Dossier"-Artikel.