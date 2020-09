PS5 schon zu Wucherpreisen auf willhaben und eBay

Kurz nachdem die Preise der PlayStation 5 da sind, wittern manche schon das große Geschäft.

Diese Angebote waren vorhersehbar. Wenige Stunden nachdem Sony die Preise der PlayStation 5 verraten hat, wollen sich einige Nutzer schon wieder eine goldene Nase verdienen. Auf Online-Verkaufsplattformen wie willhaben oder eBay wird die neue Top-Konsole bereits angeboten – teils zu echten Wucherpreisen.

Anbieter haben noch gar keine PS5

Wir raten jedoch stark von solchen Angeboten ab. Zum einen verlangen die Anbieter teilweise den doppelten Originalpreis, zum anderen kommt die PS5 bei uns erst am 19. November in den Handel. Eine Garantie, dass die Verkäufer an diesem Tag bereits eine Konsole haben, kann es also gar nicht geben. Auch wenn sie diese vorbestellt haben. Sony verkauft die PS5-Digital Edition für 399,99 Euro, die Variante mit UHD-Blu-ray-Laufwerk kostet 499,99 Euro.

Keine Empfehlung

Auf den Online-Plattformen verlangen die Anbieter derzeit bis zu 900 Euro (siehe Screenshots). Und das gut zwei Monate vor der offiziellen Markteinführung. Sie haben die PS5 also noch gar nicht. Ein guter Deal sieht jedenfalls anders aus. Möglicherweise bringt Sony ohnehin genügend Konsolen in die Geschäfte. Dann können sich die Fans nicht nur viel Geld sparen, sondern bekommen sie auch fix zum gewünschten Termin.

Beispiel-Angebote auf ebay

Beispiel-Angebote auf willhaben