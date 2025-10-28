Pünktlich zu Halloween: DIESEN Horror-Hit gibts jetzt völlig kostenlos auf Steam

Der Entwickler Zeekerss, der bereits mit seinem Spiel Lethal Company für Aufsehen gesorgt hat, hat nun ein neues Horror-Spiel auf Steam veröffentlicht. Das Spiel trägt den Titel Welcome to the Dark Place und kann kostenlos gespielt werden.

Zeekerss hat in der Vergangenheit sowohl auf Steam als auch auf Roblox zahlreiche Projekte umgesetzt, die in der Horror-Community sehr beliebt sind.

Ein neues Horror-Erlebnis

Welcome to the Dark Place ist ein textbasiertes psychologisches Horrorspiel, das stark an Zeekerss’ frühere Arbeit Silent Dark erinnert. Dieses Spiel war 2016 auf Roblox eines der ersten viralen Horror-Projekte des Entwicklers. Die neue Version bietet eine intensive Atmosphäre, die durch gezielte Soundeffekte und textbasierte Szenarien unterstützt wird.

Die Spielerinnen und Spieler müssen in einer Welt voller Albträume die richtigen Entscheidungen treffen, um zu entkommen. Der Fokus liegt auf Spannung, Timing und dem richtigen Gespür für brenzlige Situationen.

Entwicklungsgeschichte des Spiels

Die Idee zu Welcome to the Dark Place entstand laut Zeekerss bereits 2017, kurz nach dem Erfolg von Silent Dark. Die erste Version wurde jedoch zunächst verworfen. 2019 begann die Arbeit an einer neuen Version, die bis heute weiterentwickelt wird. Das Projekt diente auch als Grundlage für andere Spiele von Zeekerss, darunter das bekannte Survival-Horror-Spiel The Upturned. Die langjährige Erfahrung des Entwicklers zeigt sich deutlich in der Gestaltung der Atmosphäre und der psychologischen Spannung des Spiels.

Trotz der textbasierten Gestaltung wird Welcome to the Dark Place von vielen Spielerinnen und Spielern als besonders gruselig empfunden. Besonders gelobt wird die Fähigkeit, mit minimalen Spielelementen eine intensive Horror-Erfahrung zu erzeugen. Neben dem aktuellen Spiel lohnt sich ein Blick auf frühere Projekte von Zeekerss auf Roblox, die eine ähnliche Stimmung erzeugen. Ein weiteres Highlight ist das kostenlose Spiel Dead Seater aus dem Jahr 2021 (ebenfalls auf Steam verfügbar), das sehr gute Bewertungen erhalten hat.